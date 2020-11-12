قدرات مميزة لنسخة 2021 من طراز فولكسفاجن "أطلس".. المواصفات والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدعم ماركة فولكسفاجن الألمانية أسطولها من السيارات التابعة لفئة SUV، بطرحها لنسخة جديدة مخصصة لعام 2021 من طراز "أطلس" المتميز.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرض لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الأحدث، شمل الكشف عن قوة محركه، وما ستتوفر منه من فئات للعام المقبل بالأسواق.



الجديد بنسخة 2021

تحدث الموقع في البداية عن أبرز ما أضيف من تعديلات لطراز أطلس بنسخته الجديدة لعام 2021، وأفاد بأن الواجهة الأمامية و المنطقة الخلفية للسيارة قد تم تعديل التصميم الخاص بهما، مع تحديث القدرات التقنية لعدد من فئات الطراز، بإضافة شاشات معلوماتية بقياس 8.0 بوصة لها، وتوفر الفئات العاملة بمحرك ذو 4 اسطوانات، بنظام دفع خلفي للمرة الأولى.

الأسعار

سيتوفر من طراز فولكسفاجن أطلس، 7 فئات للبيع بالأسواق بنسخته الجديدة المطروحة لعام 2021، الفئة الافتتاحية من الطراز تطرح باسم S، و ستتوفر بسعر 32,565 ألف دولار، من بعدها تأتي فئة SE التي ستتوفر بسعر 35,915 ألف دولار، ثم فئة SE R-Line التي تطرح من الطراز بسعر 40,715 ألف دولار.

من بعدها تتوفر فئة SEL التي تطرح بسعر 43,315 ألف دولار، ثم فئة SEL R-Line التي ستتوفر بسعر 45,015 ألف دولار، من بعده ستتوفر فئة باسم SEL Premium وتطرح بسعر 48,215 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من الطراز هي فئة SEL Premium R-Line التي ستتوفر بسعر 51,715 ألف دولار.





المحرك

نسخة 2021 من طراز أطلس، يتوفر منها خياران فيما يخص المحرك، الخيار الأول هو محرك ذو أربعة أسطوانات، ينتج قو 235 حصان، والخيار الثاني من المحركات، هو محرك V6 ينتج قوة 276 حصان.

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استهلاك الوقود

وتستهلك نسخة 2021 من طراز فولكسفاجن أطلس من الوقود، معدل جالون لكل 20 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 24 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون لكل 22 ميلا يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





الصالون الداخلي

الطراز من الداخل سيتوفر بمساحة تكفي لـ7 ركاب، ومساحة بالمقاعد الأمامية لامتداد الأقدام اسفل المقاعد يصل لـ41.5 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ41.3 بوصة.

و بالمقاعد الخلفية، تتوفر مساحة لامتداد الأقدام أسفل المقاعد يصل لـ41.5 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ41.3 بوصة.

التقنيات

وتطرح نسخة 2021 من طراز فولكسفاجن أطلس بقدرات تقنية مميزة تشمل شاشة معلومات بقياس يبدأ من 6.5 بوصة ويصل لـ8.0 بوصة، تعمل بانظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بالطراز نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوتية، مع توفر خاصية الاتصال بالهواتف الذكية، عبر بلوتوث، و خاصية اتصال لاسلكية بالإنترنت.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لنسخة 2021، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه الفرامل ذاتية التفعيل، بالإضاف لكاميرات خلفية لرصد الحركة، ونظام لضبط السرعة.