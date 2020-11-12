" المصرية التجارية وأوتوموتيف" تطرح أودي A4 الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أطلقت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف EATC""، وكيل علامة أودي الألمانية في مصر، موديل 2021 من السيارة الفاخرة أودي A4 في السوق المحلية.

وزودت A4 الجديدة، بباقة متنوعة من التجهيزات، وبتصميم ديناميكي جذّاب، فضلاً عن مجموعة أنظمة إلكترونية متطوّرة تُعزّز من مستويات السلامة والأمان.

وتعتمد السيارة A4 الجديدة، على سواعد محرك قوي فئة TFSI مكون من 4 أسطوانات، سعة لترين.

قُدّمت أودي A4 للمرة الأولى عام ١٩٩٤، وظلّت خيارًا مُفضّلًا لقطاع كبير من العملاء الذين يتطلّعون إلى اقتناء سيارة ليموزين فخمة وأنيقة تُواكب روح العصر.

وفي منتصف 2015 قدمت أودي الجيل الخامس من A4، قبل أن يُخضع لتحسينات وتعديلات شاملة داخليًّا وخارجيًّا عام ٢٠٢١، ليستكمل رحلة النجاحات الماضية لتلك السيدان الرياضية الفخمة التي امتدّت لأكثر مِن ربع قرنٍ من الزمان.

ورغم أن آودي A4لعام ٢٠٢١ تُعد نسخة محسّنة مِن الجيل الخامس الحالي، إلا أنها تبدو أكثر مِن كونها تحسينات "منتصف العمر"؛ إذ جاءت A4 الجديدة كليًّا بطابع ديناميكي-رياضي معزّز مِن مختلف الجوانب بلمسات جذّابة بلغة التصميم الجديدة في عائلة الصّانع الألماني. تصميميًّا، تَكمن أبرز التحسينات الجديدة التي طرأت على الخطوط الخارجية في شبك التهوئة الأمامي الأحادي الجديد والمقدّمة الأحدث، جنبًا إلى جنب مع المصابيح الرئيسية

المتطوّرة فئة LEDوالنوافذ ذات اللون الدّاكن المظلّل وفتحة السقف الجذّابة، وكذلك العجلات قياس ١٧ بوصة.

ومِن اللمسات الأخرى المتفرّدة لا يُمكن إغفال المصابيح الخلفية اللافتة فئة LED وذلك الشريط الكرومي الرفيع الذي يمتدّ بين المصباحين الخلفيين، وخيارات ألوان الطلاء الخارجي الستة، وأيضًا المرايا الخارجية ذاتية التعتيم المجهّزة بخاصيتي التدفئة والذاكرة. وعلى صعيد الأبعاد القياسية يبلغ الطول العام ٤٧٦٢ ملم في حين يبلغ العرض والارتفاع ١٨٤٧ و١٤٢٨ ملم على الترتيب، أمَّا قاعدة العجلات فجاءت بطول ٢٨٢٠ ملم.

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لم تقتصر جهود العلامة الألمانية آودي على إضفاء مظهر فخم على الخطوط الخارجية للموديل A4 الأحدث فحسب، وإنما جاءت المقصورة الداخلية كذلك أفخم مِن أي وقتٍ مضى؛ إذ تضمّنت مكوّنات عالية الجودة ناعمة الملمس شهدت تداخل زوائد الألومنيوم الفضية والتلبيسات الجلدية الفاخرة. وعلى الصعيد التقني، استفادت A4الجديدة كليًّا مِن نظام معلوماتي ترفيهي جديد يتضمّن شاشة أكبر عاملة باللمس، بالإضافة إلى لوحة عدّادات رقمية بالكامل (Audi virtual cockpit) ضمن التجهيزات القياسية.

تستعين A4 الجديدة كليًّا بباقة طويلة ومتنوِّعة من تجهيزات الراحة والترف المتوافرة

قياسيًّا، منها مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في ثلاث مناطق مختلفة، ومرايا الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم دون إطار، وأيضًا تقنية البلوتوث، ونظام الدخول السهل دون استخدام المفاتيح التقليدية، والمقوّد الجلدي الجديد ثلاثي الأذرع متعدّد الاستخدامات، ومسند الذراع الوسطي الأمامي. وكذلك عن المقاعد الأمامية التي يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًّا مع خاصية الذاكرة لمقعد السائق، والنظام الصوتي المكوّن من عشر سمّاعات، ومثبّت السرعة، ومحدّد السرعة، وحسّاسات الرّكن الأمامية والخلفية، وخاصية فتح صندوق دون استخدام اليدين عن طريق حسّاسات القدم، وغيرها من التجهيزات الحصرية والمتنوِّعة.

في ما يتعلّق بتجهيزات السلامة والأمان استفادت A4الجديدة لعام ٢٠٢١ مِن باقة متنوّعة من الأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة وتجهيزات السلامة الرائدة، منها الوسادات الهوائية الستة، ونظام مانع الانغلاق المكابح (ABS)، ونظام توزيع قوى الكبح عند الطوارئ (EBD)، بخلاف نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC)، ونظام الأمان ضد السرقة، ونقاط تثبيت ISOFIXلمقاعد الأطفال في الخلف، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

ميكانيكيًّا، يستقرّ تحت الغطاء الأمامي للسيدان A4الجديدة مُحرِّك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة لترين فئة TFSI. يولّد هذا المحرك القوي ١٩٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٣٢٠ نيوتن/متر. ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة S Tronic، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية، ويُمكن الوصول إلى سرعة 100 كم/الساعة مِن السكون في غضون ٧.٥ ثوانٍ فقط.

وفي السوق المصرية، تتوافر أودي A4الأحدث لعام ٢٠٢١ بفئتين تجهيزيتين فئة Luxury بسعر 820000 جنيه مصري، وفئة سبورت الأعلى تجهيزا بسعر 880000 جنيه مصري.