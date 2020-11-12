- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
الخليج ٣٦٥ نت – هناك العديد من المعتقدات الشائعة لدى السائقين عن أساليب القيادة، أحد هذه المعتقدات والتي اختلف الكثير حولها هي الوضعية الصحيحة لقير السيارة في الزحام، وهل يتم إيقاف السيارة على وضع N أم D، وأيهما يساعد على خفض استهلاك الوقود، ويخفف من الضغط على المحرك؟
أجاب باسكال ماست خبير السيارات بالهيئة الألمانية للفحص الفني (TÜV)، أن الاعتقاد السائد باختيار وضع الحياد N أو D أثناء التوقف في الزحام أمر خاطئ ولا يخفض استهلاك الوقود، بل بالعكس قد يسبب زيادة في استهلاك الوقود.
كما أكد الخبير الألماني على أنه لم يثبت أن وضع القير على N أم D في الزحام مفيد لمحرك السيارة، وكذلك لم يثبت تأثير هذه الأوضاع على أجزاء القير.
وأشار ماست إلى أن أفضل اختيار لوضع القير في الزحام والذي يزيد عن 15 ثانية هو إيقاف المحرك بشكل تام، وهو ما يساعد على خفض استهلاك الوقود، ويفيد إيضاً في تقليل الاستهلاك غير الضروري لمحرك السيارة بتلك الفترة وتقليل الانبعاثات الضارة في الهواء.
وأضاف الخبير أن العديد من شركات السيارات العالمية قامت بإضافة نظام إيقاف وتشغيل أوتوماتيكي للمحرك، حيث يقوم النظام بإيقاف المحرك فور التوقف التام للسيارة، ثم إعادة تشغيله سريعاً فور البدء بالسير مجدداً، وهو ما يعتبر أفضل خيار للحفاظ على معدل كفاءة استهلاك عالية للوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر هل وضع القير على N في الزحام يخفض استهلاك الوقود؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.