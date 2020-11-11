فورد تكشف إمكانيات طراز إيكو سبورت 2021.. تعديلات جديدة لعشاق الفخامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منافسة قوية بين السيارات التابعة لفئة subcompact crossovers، وتنضم لهذه المنافسة خلال 2021، أحدث نسخ "إيكو سبورت" من مارك فورد.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات نسخة 2021 الأحدث من الطراز، شمل الكشف عن قوة محرك الطراز، وما سيتوفر منه من فئات للبيع بالإسواق، بالإضافة لقدراته التقنية.



الجديد بنسخة 2021

بدأ الموقع بالكشف عن أبرز ما أجري من تعديلات على نسخة 2021 من طراز "إيكو سبورت"، وأفاد بأن أبرز ما أجري من تحسينات شملت الصالون الداخلي للطراز، بمنحه جلود أكثر فخامة لبعض الفئات المتقدمة.





الأسعار

بعد ذلك، ذكر الموقع أن الطراز سيتوفر منه للبيع 4 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية من الطراز باسم S وستتوفر بسعر 21,240 ألف دولار، من بعده فئة SE، التي ستتوفر بسعر 24,695 ألف دولار، ثم تأتي فئة Titanium التي تتوفر بسعر 27,510 ألف دولار، ومن بعدها فئة SES 4WD الأعلى من بين كافة الفئات، وستتوفر بسعر 28,820 ألف دولار.

المحرك

تحدث الموقع بعد ذلك عن قدرات المحرك، وأفاد بأن المحرك الرئيسي الذي تتوفر به غالبية فئات طراز "إيكو سبورت"، هو محرك توربيني ذو 3 أسطوانات، ينتج قوة 123 حصان.

والخيار الثاني من المحرك الذي يتوفر بشكل اختياري، هو محرك ذو 4 أسطوانات، ينتج قوة 166 حصان، وثنائي المحركات يعملان بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

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استهلاك الوقود

فيما يخص معدل استهلاك الوقود، أفاد الموقع بأن الطراز يستهلك بفئاته العاملة بنظام دفع خلفي، معدل جالون لكل 23 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 29 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون لكل 25 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





الصالون الداخلي

ومن الداخل، يتوفر بطراز "إيكو سبورت" مساحة تكفي لـ5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد تصل لـ42.9 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ39.6 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد تصل لـ36.7 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ37.5 بوصة.

التقنيات

ويتمتع الطراز بنظام تقني، أبرز ما يميزه، أنه يعمل بنظام Sync 3 المعلوماتي الذي تطوره فورد بنفسها، وذلك على شاشة بقياس 8.0 بوصة، مع توفر أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لخاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر بلوتوث.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، وتشمل كاميرات خلفية لرصد الحركة، وأنظمة استشعار تساعد على الركن بسهولة.