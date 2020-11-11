موجز الخليج 365 للسيارات.. أشهر "هاي كوبي"وطرازات هوندا الاستثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

على مدار عام 2020 قدمت هوندا للأسواق 13 سيارة مميزة، من مختلف الفئات، ضمت شاحنات وسيارات رياضية وهاتش باك وسيدان.

عبر تاريخها العريق، قدمت مازدا اليابانية مجموعة استثنائية من السيارات الرياضية، منحتها مكانة مميزة بين الماركات المصنعة لمثل هذا النوع.

قدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز 9 سيارات طرحت بتصميمات مقلدة، اقتبست من تصميمات لسيارات أشهر.

منافسة قوية بين السيارات التابعة لفئة subcompact crossovers، وتنضم لهذه المنافسة خلال 2021، أحدث نسخ "إيكو سبورت" من مارك فورد.