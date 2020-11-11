10 موديلات متميزة من تويوتا تغزو الأسواق.. أقوى المحركات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم ماركة تويوتا على مدار عامي 2020-2021 بأسواق السيارات مجموعة متميزة من الموديلات، العاملة بمحركات على قدر كبير من القوة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، الموديلات العاملة بأقوى المحركات من بين السيارات التي تطرحها ماركة تويوتا اليابانية، من عام 2020 الجاري و عام 2021 المقبل.

وبدأ الموقع قائمته، بنسخة 2021 الجديدة من طراز تويوتا Highlander Hybrid ضمن فئات SUV الكبيرة، وهو طراز يطرح بمحرك قوي ينتج قوة 243 حصان.



ومن موديلات 2021 أيضا، جاء ضمن القائمة، نسخة العام المقبل من طراز "هايلاندر" التقليدية، بخلاف النسخة العاملة بمحرك هجين، و ستتوفر هذه النسخة التقليدية من الطراز بمحرك ينتج قوة 295 حصان.

من بعده، جاء ضمن قائمة "هوت كارز" من أقوى السيارات التي توفرها تويوتا بالأسواق، موديل عام 2020 من طراز تويوتا Sienna الذي يتوفر بمحرك ينتج قوة 296 حصان.

ضمت القائمة من موديلات 2021 أيضا، طراز تويوتا Avalon TRD الذي تطرح الماركة اليابانية نسخته للعام القادم بمحرك ينتج قوة 301 حصان، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.7 ثانية.

ومن ضمن فئات SUV، جاء ضمن القائمة، نسخة 2021 التي تطرحها تويوتا من طراز RAV4 Prime، الذي سيتوفر للعام المقبل، بمحرك ينتج قوة 302 حصان.

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و موديل 2020 المتوفر من طراز تويوتا الرياضي الشهير "سوبارو"، التي تتوفر بمحرك رياضي قوي ينتج قوة حصانية تصل لـ 335 حصان مع عزم دوران 365 لفة/قدم، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.7 ثانية، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 100 ميل في الساعة خلال 9.5 ثانية.

من بعده ذكر الموقع ضمن قائمته، نسخة 2020 المتوفرة من طراز تويوتا Sequoia TRD Pro التابع لفئات SUV العملاقة، والذي يتوفر بمحرك ينتج قوة 381 حصان.

بعد ذلك ضمن القائمة، شاحنة Tundra TRD التي توفرها تويوتا حاليا بالأسواق بمحرك قوي ينتج قوة 381 حصان، مع عزم دوران 401 لفة/قدم، ذو سعة 5.7 لتر، وتتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.5 ثانية.

من بعدها ضمت قائمة الموقع، نسخة 2021 من طراز تويوتا لاند كروزر، التي تتوفر بمحرك ينتج قوة 381 حصان، بسعة 5.7 لتر من فئة V8.

اختتم الموقع قائمته بنسخة عام 2021 من طراز تويوتا الرياضي سوبارو، التي تطرح بمحرك رياضي ينتج قوة 382 حصان، مع عزم دوران 368 لفة/قدم.



