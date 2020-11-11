كيفية تفادي خطورة النقاط العمياء أثناء قيادة السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر النقاط العمياء من الأمور الخطيرة التي يجب الحذر منها عند قيادة السيارة، وهي عبارة عن مساحات محددة على جانبي السيارة تكون من الصعب رؤيتها للسائقين أثناء القيادة من المرايا الثلاث.

ووفقاً لدراسة حديثة لمعهد القيادة الألماني، فإن تغيير المسارات في الطريق أثناء القيادة يعد السبب الأول للحوادث، وأن 12% من حوادث السير في العالم تحدث بسبب النقاط العمياء.

وعلى الرغم من أن السيارات الحديثة تتمتع بأنظمة متطورة تساعدك على رؤية النقاط العمياء من خلال امتلاكها رادارات وكاميرات جانبية واستشعارات على جانبي السيارة، تحذر من السيارات القادمة من الخلف والجوانب، إلا أن فئة كبيرة من السائقين لا تمتلك في سياراتها هذه التقنيات والأنظمة.

لذلك نقدم لكم بعض النصائح الهامة لتفادي أخطار النقاط العمياء والوقوع في الحوادث، وهي كما يلي:

ضبط وضعية مقعد السائق

يجب قبل التحرك بالسيارة ضبط وضعية مقعد السائق، بحيث يتاح له النظر في المرايا الجانبية والأمامية بشكل سليم، والكشف عن السيارات القادمة من الخلف بوضوح.

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ضبط زوايا المرايا

يعد ضبط مرايا السيارة بطريقة صحيحة من أهم الأمور التي تساعد على كشف جميع النقاط العمياء على جانبي السيارة، وتساعد على الرؤية الشاملة لما يحدث في الجهة الخلفية للسيارة.

عدم الاعتماد على المرايا فقط

يعتمد كثير من السائقين عند القيادة على النظر لمرايا السيارة فقط ، وهو من الأمور الخاطئة خاصة عند تغيير حارات الطريق، حيث يجب أن يلتفت قائد السيارة للجانب والخلف قبل اتخاذ قرار مغادرة حارة السير التي ينطلق فيها.

تركيب كاميرات

يفضل استبدال مرايا المقصورة التقليدية وتركيب كاميرات جانبية وشاشات عرض لكشف المساحة الخلفية للسيارة، وهو ما يساعد على تمكين السائق من رؤية أشمل لجميع السيارات القادمة من الخلف.