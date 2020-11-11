تجربة شاحنة مرسيدس يونيموق وتقنياتها وسعرها

الخليج ٣٦٥ نت – تعد مرسيدس يونيموق واحدة من أبرز شاحنات الصانع الألماني، حيث أنها مخصصة للأشغال الشاقة بفضل هندستها المتقدمة، لذا تُلقب بأسطورة الشاحنات، فمن خلالها استطاعت مرسيدس تطوير أنظمة عديدة لتطبيقها على شاحناتها الأخرى.

في البداية، تتميز ينيموج عن غيرها من الشاحنات بالشاصي القصير مع ارتفاعها الكبير، كما تمتلك غطاء محرك أمامي حيث لا يكون المحرك أسفل السائق مباشرة، وذلك لعدة أسباب أبرزها سهولة صيانتها عند تعطلها على الطريق، في حين أن شكلها الكلاسيكي لم يتغير كثيراً على مر تاريخها الطويل الذي يمتد لـ 80 عاماً، حتى أن بعض عشاقها يصفونها بأنها جي كلاس الشاحنات.

تتوفر الشاحنة إما بغمارة واحدة أو بغمارتين، مع عدد ركاب يبدأ من راكبين فقط لنسخ الغمارة الواحدة ويصل إلى 3 ركاب في الأمام وأربعة في الخلف في نسخ الغمارتين، كما تحصل على كرسي هيدروليكي مُريح أثناء القيادة على الطرق الوعرة، مع العديد من المزايا مثل وجود زر يقوم بتعبئة الإطارات بالهواء أو تقليل ضغط الهواء بها، بالإضافة إلى زر آخر لتحديد خيارات التحميل إما أن تكون الشاحنة بدون حمولة أو بحمولة لتغيير وضع القيادة للحفاظ على ما تحمله في الخلف، وزر لتشغيل المكيف مع زر دوار للتحكم في درجة حرارة الهواء مع العديد من الأمور الأخرى المُميزة التي توفرها مرسيدس داخل شاحنتها الضخمة.

تستمد يونيموق قوتها من خيارين من محركات الديزل تيربو بأربعة أسطوانات، الأول يولد قوة 177 حصان وعزم 670 نيوتن.متر، والمحرك الأقوة يولد 216 حصان و810 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة كهربائي يُمكن تحويله لقير عادي أو أوتوماتيكي بثمان سرعات عند الحركة للأمام و6 سرعات عند الحركة إلى الخلف.

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وفي الأسفل، يُمكنك رؤية عمود الكردان المحمي بأنبوب، في حين يتصل المحور أعلى الجنوط لتوفير أقصى ارتفاع للشاحنة عن الأرض، كما تصل حمولتها إلى 4 طن، ويُمكن تغيير الصندوق الخلفي إلى أشكال متعددة حسب الاستخدام، وتتميز بإمكانية صعود المنحدرات بزاوية 60 درجة رغم حمولتها الكبيرة.

وفي الختام، تبدأ أسعار شاحنة مرسيدس يونيموق من 580 ألف ريال ويرتفع السعر حسب الخيارات التي ستحصل عليها، حيث يوفر الصانع الألماني العديد من القطع العملية مثل قطاعة الشجر أو لتحويلها إلى شاحنة إطفاء وغيرها الكثير.