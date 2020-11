لاندروفر رنج روفر 2022 تظهر أثناء اختبارها على الطرق العامة

الخليج ٣٦٥ نت – بعد خضوعها لسلسلة من الاختبارات عالية السرعة على حلبة نوربورجرينج، التقطت العدسات التجسسية صوراً للجيل التالي من لاندروفر رنج روفر 2022 على الطرق العامة حول المسار الشهير، وبينما لا تزال السيارة مموهة بشكل كبير، إلا ان الفيديو التجسسي يمنحنا الفرصة لإلقاء نظرة فاحصة على بعض تفاصيلها.

في البداية، لاحظنا نظام التعليق الخلفي الجديد، كما رأينا نظام العادم الرباعي والذي يُلمح إلى حصولها على محرك V8 أسفل غطاء محركها، وتشير الشائعات أنها ستستبدل محرك V8 سعة 5 لتر سوبرتشارجد القديم بمحرك بي ام دبليو V8 سعة 4.4 لتر، ويُتوقع أن يولد قوة تبلغ حوالي 500 حصان.

الجدير بالذكر أن السيارة ستحصل على منصة جديدة غنية بالالومنيوم ستستخدمها كل من رنج روفر ورنج روفر سبورت، وبفضل المنصة الجديدة، سيُمكن للسيارة الحصول على محرك هجين أو كهربائي بالكامل.

ومن حيث الابعاد، لا نتوقع أن تكون رنج روفر أكبر من السابق، وفي حين أن هذا الفيديو التجسسي يُلمح إلى حصول السيارة على تصميم خارجي تطوري، إلا أن التصميم الداخلي بدوره سيشهد تغييرات كبيرة مع المزيد من التقنيات بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية.

في الختام، مازلنا على بعد عام على الأقل من الظهور الرسمي الأول لسيارة رنج روفر الجديدة كلياً، حيث من المفترض أن يتم طرحها للبيع في عام 2022، لكن موعد الكشف عنها لا يزال غير مُعلن في الوقت الحالي.

