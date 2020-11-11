أشهر 9 تصميمات "هاي كوبي" في تاريخ صناعة السيارات.. تطابق لن تتخيله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز 9 سيارات طرحت بتصميمات مقلدة، اقتبست من تصميمات لسيارات أشهر.

وعلى مدار تاريخ صناعة السيارات، شهدت الأسواق طرح مجموعة من السيارات بتصميمات مقلدة، اقتبستها الشركة المصنعة لها، من موديلات طرحت بها سيارات أخرى شهيرة، ووصل هذا الاقتباس في بعض الحالات للتطابق.

وبدأ الموقع قائمته بطراز Cedric Turbo Brougham الذي طرح عام 1982، وأفاد بأنه مستوحى في تصميمه لحد التطابق، من تصميم طراز طرحته ماركة رولز رويس قبلها بعامين، وهو طراز Silver Spur الذي طرح عام 1980.







من بعده، ذكر الطراز طراز Adam الذي طرحته الماركة البريطانية للسيارات "فوكسهول"، بتصميم مقتبس من تصميم طراز KA الصغير الذي طرحته ماركة فورد.





ومن ماركة نيسان، ذكر موقع "هوت كارز" ضمن قائمته، طراز Skyline GT-R الرياضي، الذي طرحته نيسان عام 1973، بتصميم مقتبس من طراز AMC Javelin الذي طرح من قبله عام 1970.





وضمن التصميمات الحديثة المقتبسة، ضمت قائمة الموقع طراز Continental Concept الذي طرحته ماركة لينكولن الأمريكية بتصميم يرى "هوت كارز"، أنه كان مقتبسا من تصميم طراز بينتلي Continental Flying Spur البريطاني.





ضمت قائمة "هوت كارز" بعد ذلك طراز Celica Liftback الذي طرحته ماركة تويوتا عام 1973، بتصميم مقتبس من تصميم طراز فورد موستانج موديل عام 1969.

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ومن التصميمات أيضا التي كانت لحد التطابق، تصميم طراز 4C الذي طرحته ماركة ألفا روميو الإيطالية بتصميم مشابه لحد كبير لطراز Elise الذي طرحته ماركة لوتس البريطانية.





طراز آخر من ماركة نيسان جاء ضمن قائمة موقع "هوت كارز"، هو طراز 300ZX Z53 الذي كشف الموقع عن طرحه بتصميم مقتبس من تصميم طراز بورش 944 الشهير.





من بعده، جاء ضمن القائمة، طراز سوزوكي "جيميني"، الذي طرح بتصميم خارجي مشابه لحد التطابق مع تصميم طراز مرسيدس بينز G-Class الشهير ضمن فئة SUV.





اختتم موقع "هوت كارز" القائمة، بطرازين حملا أيضا تصميمات مطابقة لحد كبير، أحدهم هو طراز Mega Cruiser الذي طرحته ماركة تويوتا اليابانية، بتصميم مشابه لطراز هامر الشهير H1، كان الغرض الرئيسي من طرحه، منافسة الماركة اليابانية للطراز المتميز H1 في عام طرحه.







