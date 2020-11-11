ترامب يعلن "فضح" فساد الانتخابات عبر "فوكس نيوز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم "فضح فساد الانتخابات الليلة"، بعد 4 أيام من إعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "سيتم فضح فساد الاقتراع الليلة الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي) مع شون هانيتي على فوكس نيوز".

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب: "لا يهمني الولاية التي أنتم فيها، نظام التصويت بالكمبيوتر هذا مفتوح على مصراعيه للاحتيال والتدخل، انتظروا لتروا ما هو آت".



ولم يوضح ترامب بدقة ما إذا كان سيظهر بنفسه على القناة، أم أحد أفراد حملته الانتخابية.

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ولم يعترف الرئيس الجمهوري حتى الآن بخسارته لانتخابات الرئاسة بعد أربعة أيام من إعلان مركز إديسون أن بايدن تجاوز 270 صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

والسبت الماضي، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 290 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن أصبح ضامنًا لـ 290 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد تقدمه بفارق كبير على ترامب في أصوات ولاية نيفادا.

الأمر الذي يعني أن بايدن يضمن النصاب اللازم لانتخاب أي مرشح رئاسي في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.