لكزس LS 2021 المواصفات الأمريكية تدشن رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس النقاب عن LS في بداية شهر يوليو الماضي، وها هي الشركة تُطلق نسخة المواصفات الأمريكية، والتي تحصل على مجموعة من الترقيات مثل النسخة العالمية، مثل نظام التعليق الهوائي القابل للتعديل والترقيات الداخلية، ويُضاف إلى ذلك نظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة بشاشة لمسية.

وبالدخول في التفاصيل، فقد خضع التصميم الداخلي لبعض التغييرات، حيث حصلت وسائد المقاعد ومساند الذراعين ومسند ذراع الكونسول الوسطي ومناطق أخرى على حشو اسفنجي إضافي، كما أولت لكزس اهتماماً خاصاً للمقاعد الأمامية، والتي تحتوي على نوابض محسنة ومواد أكثر رقياً لتوفير مزيد من الراحة.

كما يجلب الموديل الجديد أيضاً بعض الترقيات الأخرى في التصميم الداخلي والخارجي مثل اللون الأسود لعناصر التحكم في الكونسول الوسطي وعجلة القيادة، كما يحتوي الكونسول الوسطي مفتاح لتدفئة المقاعد، في حين يتم توفير خيار الحصول على تنجيد من جلود بالومينو، وتقليم داخلي فاخر مصنوع من الزجاج المقطوع.

وفي الخارج، حصلت لكزس LS المحدثة على مصد أمامي معدل، ومآخذ هواء سفلية مربعة، وحواف معدنية داكنة للشبك الأمامي، ومصابيح أمامية تكيفية ذات شعاع عالي، والتي شوهدت لأول مرة في RX، في حين أن اللمسات الكرومية الموجودة في الواجهة الخلفية أصبحت باللون الأسود، في حين تحصل فئة F Sport على بعض ترقيات التصميم الخاصة بها.

نصل إلى القوة، حيث تستمد قوتها من محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.5 لتر، بالإضافة إلى محرك V6 سعة 3.5 لتر بتنفس طبيعي، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات معاد معايرته.

في الختام، ستتوفر لكزس LS 500 بنظام دفع خلفي في الولايات المتحدة في أواخر نوفمبر الجاري بسعر يبدأ من 76,000 دولار (285,000 ريال) أي بزيادة قدرها 550 دولار (2,060 ريال) عن موديل العام الماضي، في حين من المقرر أن يتم الكشف عن LS 500h في أوائل عام 2021 مع الإعلان عن الأسعار بالقرب من الكشف عنها، لكن يُتوقع أن يرتفع سعرها قليلاً عن سعر الموديل الحالي والذي يبدأ من 80,010 دولار (300,000 ريال).

