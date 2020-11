بي ام دبليو iX الكهربائية تنطلق رسمياً بقوة 500 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات الألمانية بي ام دبليو عن النسخة الإنتاجية من iNext، والتي أطلقت عليها اسم iX، حيث تستند إلى منصة جديدة طورتها الشركة للسيارات الكهربائية، مع تقنيات قيادة ذاتية متقدمة، مع إمكانيات جبارة في معالجة البيانات.

في البداية، فيما يتعلق بالأبعاد الخارجية، فإن بي ام دبليو iX تبدو قريبة جداً من الطرازات التقليدية التي تستند إليها، حيث تتميز بنفس طول X5 ونفس ارتفاع X6، لتخرج لنا سيارة اس يو في كهربائية بتصميم بسيط وأنيق، في حين تتميز السيارة بشبك أمامي كبير الحجم، والذي يتضمن مستشعرات وكاميرا وتقنيات رادار لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، فالسيارة متقدمة للغاية من الناحية التقنية، لتوفر تجربة قيادة وسفر مريحة للسائق والركاب.

الجدير بالذكر أن بي ام دبليو iX هي أول سيارة انتاجية من الشركة تحتوي على عجلة قيادة سُداسية الأذرع، وتقول الشركة أنها تعمل على تسهيل الوصول وتمنح السائق رؤية أفضل لشاشة النظام الترفيهي، كما حصلت على وحدة تحكم بالمقعد الذي يُمكن تعديله كهربائياً على الأبواب، كما تتميز بأكبر سقف زجاجي تم تركيبه على الإطلاق في طراز بي ام دبليو.

نصل إلى القوة، حيث تستمد قوتها من الجيل الخامس من المحرك الكهربائي من بي ام دبليو، حيث تحصل على محركين يُنتجان سوياً قوة أكبر من 500 حصان لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 5 ثوان، وبفضل حزمة البطارية الضخمة سعة 100 كيلوواط/س، فيُمكنها قطع مسافة تصل إلى 480 كم بشحنة واحدة وفقاً لـ FTP-75، أو 600 كم وفقاً لـ WLTP، وهذه الأرقام ليست نهائية بعد، حيث تستند إلى المرحلة الحالية من تطوير السيارة.

ومن جانبها، تبدو قدرات إعادة الشحن الخاصة بالسيارة أكثر إثارة للإعجاب، حيث يسمح الشحن السريع بقدرة 200 كيلوواط على شحن بطارية السيارة إلى ما يصل إلى 70% من سعتها في 40 دقيقة، حيث يُضيف الشحن السريع لمدة 10 دقائق ما يصل إلى 120 كم من النطاق.

في الختام، لا توجد معلومات عن التاريخ المحدد التي ستصل فيه iX إلى خطوط التجميع، لكن بي ام دبليو تقول أن الإنتاج سيبدأ في وقت ما في النصف الثاني من عام 2021 في مصنع Dingolfing التابع للشركة، ومن المقرر إطلاقها في الأسواق في نهاية 2021.

