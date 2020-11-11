قائمة أقوى 10 سيارات رياضية من مازدا.. رحلة مميزة عبر نصف قرن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر تاريخها العريق، قدمت مازدا اليابانية مجموعة استثنائية من السيارات الرياضية، منحتها مكانة مميزة بين الماركات المصنعة لمثل هذا النوع.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز 10 سيارات رياضية سبق وأن طرحتها ماركة مازدا اليابانية عبر تاريخها.



وبدأ الموقع القائمة بطراز RX-2 الذي قدمته ماركة مازدا للأسواق عام 1971، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك رياضي ينتج قوة 130 حصان، ما يعادل 11446 سي سي.

من بعده، جاء ضمن القائمة طراز مازدا RX-7، الذي طرحته الماركة اليابانية للأسواق عام 1978، وكان طراز رياضي مميز على مستوى التصميم، وتوفر بمحرك تتراوح سعته ما بين 1.1 و 1.3 لتر، وينتج قوة تتراوح بين 197 و 300 حصان.

بعد ذلك جاء ضمن القائمة، الطراز الرياضي الأكثر مبيعا في تاريخ مازدا، وهو طراز MX-5، الذي كان ظهوره للمرة الأولى في حقبة التسعينيات، وبيعت منه ما يزيد عن 1 مليون نسخة.

ضمت قائمة هوت كارز أيضا، طراز مازدا MX-3، الذي طرحته مازدا كطراز رياضي يعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 1.8 لتر.

من بعده جاء ضمن قائمة موقع "هوت كارز" طراز مازدا Cosmo Sport 110S الذي طرحته عام 1972، بمحرك ينتج قوة 130 حصان، وصنعت منه عدد محدود من النسخة بإجمالي 1000 نسخة فقط.

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ذكر الموقع أيضا طراز مازدا الرياضي المتميز RX-8، الذي طرحته الماركة اليابانية، بمحرك ينتج قوة تتراوح ما بين 189 و 238 حصان، وعمل بناقل سرعة يدوي بعدد يتراوح بين 4 و 6 سرعات.

وضمن فئات هاتش باك، قدمت مازدا لسوق السيارات الرياضية، طراز 323 GT-R، الذي أعلنت عنه عام 1989، وكان يعمل بمحرك بسعة 1.8 لتر ينتج قوة 210 حصان.

من بعده ذكر موقع "هوت كارز"، طراز 6 MPS الذي طرحته مازدا بمحرك توربيني بسعة 2.3 لتر، ونظام دفع رباعي، كان الغرض منه منافسة مازدا لسيارات مثل بي إم دبليو الفئة السابعة.

من بعده جاء ضمن القائمة، الطراز الرياضي MX-6 الذي طرحته مازدا بمحرك توربيني بسعة تتراوح بين 1.8 و 2.2 لتر، وينتج قوة 145 حصان.

اختتم الموقع القائمة بالطراز الرياضي الذي طرحته مازدا ضمن فئة هاتش باك، وهو طراز speed3، يعمل بمحرك توربيني بسعة 2.3 لتر.



