محرك جيلي 3 سلندر يحقق أعلى وسام في صناعة السيارات بالصين

الخليج ٣٦٥ نت – منحت الجمعية الصينية لمهندسي السيارات SAE-China جائزة الصين لعلوم وتكنولوجيا صناعة السيارات لمجموعة جيلي لتطوير مجموعة نقل الحركة المكونة من المحرك 1.5TD عالي الأداء والكفاءة، وناقل الحركة 7DCT.

الجدير بالذكر أنه كل عام يتم ترشيح أحد إنجازات شركات صناعة السيارات والجامعات الصينية الكبرى والأكاديميات العلمية ومراكز بحث وتطوير السيارات بالصين ويتم اختيار الأكثر ابتكاراً بينهم، حيث تم اختيار مجموعة نقل الحركة 1.5TD + 7DCT من جيلي من بين 170 ابتكاراً لتكريمها بالجائزة المرموقة.

نتج نظام نقل الحركة 1.5TD + 7DCT من سنوات من البحث والتطوير التعاوني بين جيلي وفولفو، حيث يولد محرك 1.5TD ذي الثلاثة أسطوانات قوة قصوى قدرها 177 حصان و265 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتميز بكونه محرك مضغوط متعدد الاستخدامات يحقق توازن كبير بين الأداء وكفاءة استهلاك الوقود ويتعاون بشكل جيد مع المحركات الكهربائية.

في حين يتميز ناقل الحركة 7DCT بكفاءة نقل رائدة بنسبة 97.2%، ويُمكنه التعامل مع عزم دوران يصل إلى 450 نيوتن.متر، وسرعة نقل تروس تصل إلى 0.2 ثانية.

في الختام، يُذكر أن مجموعة جيلي قامت بإنتاج وتسليم أكثر من 1.6 مليون محرك وناقل حركة 7DCT، حيث تستخدم مجموعة نقل الحركة في العديد من موديلاتها الشهيرة مثل جيلي كولراي وأزاكارا وفولفو XC40 وغيرهم الكثير.