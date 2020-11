هيونداي كونا إلكتريك 2021 فيس ليفت تكشف نفسها

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن كونا إلكتريك 2021 المحدثة بعد أقل من ثلاثة أعوام من انطلاق الجيل الحالي ووصول مبيعاته العالمية إلى 120,000 نسخة حتى الآن.

التحديثات الشكلية لكونا الكهربائية مماثلة لتحديثات الموديل القياسي، مثل مصابيح أمامية ونهارية LED جديدة وتحديث شكل الشبك الأمامي وإضافة مصابيح خلفية جديدة، كما ازداد طول السيارة بـ 40 مليمتر.

وتعتمد كونا الكهربائية على بطارية 64 كيلوواط\س متصلة بمحرك كهربائي بقوة 201 حصان وعزم 395 نيوتن متر، بمدى 484 كيلومتر لكل شحنة.

وتشمل التحديثات الداخلية لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش جديدة ونظام إضاءة محيطية جديد كذلك.

وستنطلق كونا إلكتريك 2021 فيس ليفت في الأسواق العالمية في النصف الأول من العام القادم.

