13 موديل استثنائي قدمتهم هوندا للأسواق في عام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار عام 2020 قدمت هوندا للأسواق 13 سيارة مميزة، من مختلف الفئات، ضمت شاحنات وسيارات رياضية وهاتش باك وسيدان. مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 Type R.. نسخ هاتش باك محدودة

وقدم موقع "كار أند درايفر" في قائمة مميزة، الـ 13 طراز الذين طرحتهم ماركة هوندا على مدار العام، مع ذكر ابرز مواصفات هذه الطرازات، وكانت كما يلي: - هوندا 2020 Ridgeline التكلفة الافتتاحية: 35,020 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 280 حصانا عزم الدوران: 262 لفة/قدم - هوندا 2020 Pilot التكلفة الافتتاحية: 32,770 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 5 قوة المحرك: 280 حصانا عزم الدوران: 262 لفة/قدم - هوندا 2020 Passport التكلفة الافتتاحية: 33,110 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 280 حصانا عزم الدوران: 262 لفة/قدم - هوندا 2020 Odyssey التكلفة الافتتاحية: 31,910 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 5 قوة المحرك: 280 حصانا عزم الدوران: 262 لفة/قدم - هوندا 2020 Insight التكلفة الافتتاحية: 23,885 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 3 قوة المحرك: 151 حصانا عزم الدوران: 197 لفة/قدم - هوندا 2020 HR-V التكلفة الافتتاحية: 22,040 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 5 قوة المحرك: 141 حصانا عزم الدوران: 127 لفة/قدم - هوندا 2020 Fit التكلفة الافتتاحية: 17,145 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 130 حصانا عزم الدوران: 114 لفة/قدم - هوندا 2020 CR-V التكلفة الافتتاحية: 26,270 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 8 قوة المحرك: 190 حصانا عزم الدوران: 179 لفة/قدم - هوندا 2020 Clarity التكلفة الافتتاحية: 34,355 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 2 قوة المحرك: 161 حصانا عزم الدوران: 221 لفة/قدم - هوندا 2020 Civic Type R التكلفة الافتتاحية: 37,950 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 1 قوة المحرك: 306 حصانا عزم الدوران: 295 لفة/قدم - هوندا 2020 Civic Si التكلفة الافتتاحية: 26,155 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 2 قوة المحرك: 205 حصانا عزم الدوران: 192 لفة/قدم

- هوندا 2020 Civic التكلفة الافتتاحية: 20,955 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 5 قوة المحرك: 174 حصانا عزم الدوران: 162 لفة/قدم - هوندا 2020 Accord التكلفة الافتتاحية: 25,225 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 5 قوة المحرك: 252 حصانا عزم الدوران: 273 لفة/قدم



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