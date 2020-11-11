مازدا تشوق لمحرك 6 سلندر الجديد كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مازدا عن صور تشويقية لمحرك 6 سلندر الجديد للعلامة، والذي سيتم إطلاقه في 2022.

بالإضافة إلى محرك الـ 6 سلندر، نرى في منتصف الصورة محرك 4 سلندر بتقنية الهايبرد لمازدا.. ويُذكر أن العلامة اليابانية بدأت بتطوير محرك 6 سلندر الجديد في مايو 2019 ومن المتوقع انطلاقه بنسخ بنزين وديزل.

وقد أشارت معلومات مسربة أن المحرك الجديد سيكون متصلاً بأنظمة دفع كلي وخلفي، كما من المحتمل تقديم مازدا لنسخ هايبرد لمحرك الـ 6 سلندر.

ومن المتوقع أن نرى المحرك في مازدا 6 الجيل القادم في 2022 بقوة تصل إلى 350 حصان، وسنعلم المزيد قريباً.