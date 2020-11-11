بدء رصد عدم الالتزام بالمسارات اليوم وتعميمه في المملكة قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – كشف اللواء “محمد عبدالله البسامي” مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة عن بدء تطبيق الرصد الآلي اليوم لمخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق في الرياض والدمام وجدة.

وأوضح البسامي إلى أن تطبيق مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق في كافة المدن السعودية سيبدأ في يناير القادم، مشيراً إلى أن السلوكيات الخاطئة هي التي تتسبب في الزحام والحوادث وسيتم رصدها آليا بنظام آلي إلكتروني متطور يتعرف على السيارة المخالفة بشكل دقيق.

وأكد البسامي أن جزءاً كبيراً من الوقت المهدر في الرحلات اليومية يعود إلى أخطاء السائقين نتيجة الانتقال من مسار إلى آخر، ما يسبب التزاحم وعدم التخطيط للرحلة، وقال: “هناك مثلا طرق على 3 مسارات تتحول أحيانا إلى 5 أو 6 مسارات فيحدث الزحام وهدر الوقت والحوادث، ولو التزم كل سائق بالمسار الصحيح لقلل التأخير والزحام، ولوفر الكثير من وقت الرحلة المرورية”.

تجدر الإشارة إلى أن مخالفة عدم الإلتزام بالمسارات المحددة على الطريق تستوجب غرامة مالية قيمتها تتراوح بين 300 و500 ريال سعودي.