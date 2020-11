ريزفاني هركليز بيك أب بالدفع السداسي تنطلق رسمياً بقوة 1300 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر علامة ريزفاني الأمريكية بدبابتها المصفحة الشهيرة القانونية للطرق، وقد كشفت الشركة لتوها عن سيارة “هركليز” بيك أب الجديدة بنظام دفع سداسي.

البيك أب مزودة بعدد من محركات فيات كرايسلر، أهمهم محرك 8 سلندر هيمي معدل من دودج ديمون، حيث أضافت ريزفاني سوبرتشارجر جديد مع ازدياد سعة المحرك إلى 7 لتر لتصل القوة الإجمالية إلى 1300 حصان.

ريزفاني صرحت أن هركليز هي أقوى مركبة سداسية العجلات في العالم، مع إمكانية تفعيل الدفع الثنائي والرباعي والسداسي عند الحاجة، وتشمل مواصفات البيك أب جلود نابا للمقصورة ومقابض أبواب مكهربة للحماية من السرقة وإضاءة ليلية والمزيد.

وتبدأ أسعار ريزفاني هركليز بيك أب من 225,000 دولار، ما يعادل 843,000 ريال للفئة الأساسية، ويقفز السعر إلى 325,000 دولار (1.21 مليون ريال) لفئة الـ 1300 حصان.

