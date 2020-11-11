الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ما يتوجب على السائق فعله إذا أراد الانتقال من مسار لآخر على الطريق. فإذا أردت الانتقال من مسار لآخر، اتبع الخطوات التالية: تأكد من إمكانية الانتقال للمسار الآخر دون تعريض نفسك أو غيرك من مستخدمي الطريق للخطر. تأكد من خلو المسار الآخر من السيارات. عدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار الذي تريده. اعطِ الإشارات التنبيهية اللازمة قبل الانتقال بوقت كافٍ.

كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” ما يجب فعله عند الانتقال من مسار لآخر على الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.