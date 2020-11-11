تسريب جيب كومباس 2022 فيس ليفت

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صور جيب كومباس 2022 المحدثة في الصين، ونلاحظ بعض التحديثات الخارجية للشبك والمصابيح الأمامية. كما أضافت جيب مصابيح ضباب جديدة أصغر حجماً، ولا نلاحظ أي تغييرات واضحة للتصميم الخلفي. كما نرى صور لفئة كومباس تريل هوك 2022 التي تتميز بشبك أمامي أسود ولمسات سوداء وحمراء غلى غطاء المحرك ومرايا سوداء وجنوط سوداء وفضية حصرية. وقد أشارت تقارير إلى تدشين جيب كومباس 2022 المحدثة في معرض غوانزو الصيني للسيارات في 22 نوفمبر.

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