استعدوا لتدشين كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة كلياً في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت، وأخيراً وبعد طول انتظار، سيتم تدشين كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة كلياً في السوق السعودي، وذلك خلال يوم الأحد القادم الموافق 15 نوفمبر لدى وكيلها الحصري بالمملكة شركة الجميح للسيارات.

يجدر بالذكر أن الشركة كشفت عن الجيل الجديد كلياً من الاس يو في ضمن حدث خاص أقامته شركة جنرال موتورز الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا لتطل علينا السيارة الفخمة بجيلها الخامس الأحدث.

لدى اسكاليد 2021 تصميم خارجي جديد كلياً بشبك أمامي مستقيم ومصابيح أمامية أفقية ونهارية رأسية ومصابيح خلفية رأسية ثلاثية الأبعاد وجنوط 22 بوصة.

يذكر بأن الـ SUV الأمريكية الفاخرة كاملة الحجم تعتمد على محرك 6.2 لتر 8 أسطوانات قوة 420 حصان وعزم 623 نيوتن متر وقير 10 سرعات.

