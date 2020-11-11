نتنياهو معزيا برحيل خليفة بن سلمان: ساهم في السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن نظيره البحريني الراحل، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ساهم في تحقيق السلام بين البلدين.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قدم فيه التعزية بوفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي وافته المنية اليوم.

وقال نتنياهو، في البيان الذي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "أتقدم باسمي وباسم الشعب الإسرائيلي أجمع بخالص التعازي لملك البحرين صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة، وللأسرة الملكية وللشعب أجمع في وفاة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، كما أتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلته".

وأضاف: "أثمن مساهمته الكبيرة في تحقيق السلام بين بلدينا".

غداة إقرار اتفاق السلام

وأمس الثلاثاء، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بعد مداولات استمرت 5 ساعات، على البيان المشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية، وسلام وصداقة بين تل أبيب والمنامة.

وبرحيله، يختتم الأمير خليفة بن سلمان رحلة حافلة بالعطاء، قضى خلالها قرابة 7 عقود من عمره في خدمة وطنه، بينها 49 عاما على رأس حكومة بلاده منذ استقلالها في أغسطس/آب 197.