بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه.. فولكس فاجن باسات 2021 تصل إلى السوق المصري

كتب: باسل الحلواني

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل علامة فولكس فاجن في مصر، عن توافر موديلات 2021، من السيارة "باسات" فيس ليفت".

وتعتمد "باسات"، على محرك توربيني، مكون من 4 أسطوانات، سعة 1400

سي سي، بقوة 150 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من7 سرعات.

وشهد موديل 2021 من "باسات"، زيادة سعرية بلغت 10 آلاف جنيه، للفئتين الأولى Trendline

Plus، والثانية "الأعلى" Comfortline، مقارنة بأسعار موديل 2020.

وبلغ سعر الفئة Trendline Plus "الأولى"، 495 ألف جنيه، بدلاً من 485 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه.

وجاءت الفئة Comfortline "الأعلى"، بسعر 595 ألف جنيه، بدلاً من 585 ألف جنيه، بزيادة أيضاً بلغت 10 آلاف جنيه.