عرض السعودي الفرنسي على نيسان باترول 2021 بالتعاون مع الفلاح للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من البنك السعودي الفرنسي، على سيارة نيسان باترول 2021، بالتعاون مع شركة الفلاح للسيارات. السيارة المشمولة في العرض: نيسان باترول 2021 مواصفات العرض: العرض يبدأ من تاريخ 5/نوفمبر/2020

ينتهي العرض 31/ديسمبر/2020

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بدون رسوم إدارية صورة السيارة:

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