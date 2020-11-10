موجز الخليج 365 للسيارات.. جنرال موتورز تواجه تسلا و الأكثر ذكاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة فورد عن مواصفات النسخة الأحدث من طراز "إيدج" المقرر طرحها فى 2021 بقدرات وإمكانيات فائقة.

أعلنت مجموعة "جنرال موتورز" توظيف 3 آلاف مهندس وخبير معلوماتي ومصمم، بهدف تطوير مركبات كهربائية وذاتية القيادة.

حسمت فولكسفاجن التكهنات والجدل حول النسخة الأحدث من طرازها المتميز جولف، وكشفت عن جميع مواصفاته.

أعلنت شركة سكودا التشيكية عن ابتكار أول قفل - مشبك - حزام أمان لمقاعد بالسيارات يضيء عند الاستخدام، من المقرر طرحه في 2021.

يترك عام 2020 مجموعة مميزة من السيارات الذكية المستعملة، بأنظمة تقنية مميزة، تتحقق بها المعادلة بالجمع بين الذكاء والتكلفة المنخفضة.

أعلنت هوندا اليابانية عن طرحها لنسخة جديدة مخصصة لعام 2021 من طرازها الرياضي المميز ضمن فئات هاتش باك، سيفيك Type R.

سعت ماركة بي إم دبليو لتقديم سيارة من صنعها تنافس بها فئات رودستر، و كونفرتابل، لتطرح النسخة الأولى من Z الرياضي عام 1989.

