أسرار السيارات المعدلة في معرض "سيما" 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من جائحة كورونا، حرص المسؤولين عن معرض "سيما" الدولي للسيارات المعدلة، على عدم تفويت 2020 دون إقامته.

وتشارك بالمعرض، مجموعة استثنائية من السيارات المعدلة، على مستوى التصميمات الخارجية، وقوة المحركات، وتشهد إضافة ابتكارات غير مسبوقة لتزيين وتحسين السيارة من الداخل والخارج.



وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات المعدلة التي لفتت الأنظار خلال مشاركتها بمعرض "سيما" بدورته التي أقيمت للعام الجاري.



من ماركة فورد، بدأ الموقع قائمته بنسخة معدلة من طراز فوكس ST شاركت بالمعرض، نسخة 2017، تعمل بمحرك قوته 375 حصانا، وعدلت بمعرفة ورشة تعديل السيارات الأمريكية Rhiannon Munoz ومقرها ولاية تكساس.

من بعدها قدم الموقع نسخة معدلة من طراز دودج الكلاسيكي Business Coupe نسخة عام 1941، كانت من تعديل المهندس المعروف بتخصصه بتعديل السيارات "جيمس توماس".

ومن الكلاسيكيات أيضا، شاركت نسخة فورد كوبيه موديل عام 1933، بمحرك خارق بعد تعديلها على يد الفنيين بورشة Gizmos بولاية مينسوتا الأمريكية، وتعمل النسخة بعد تعديلها بمحرك ينتج قوة 800 حصان.

من بعدها جاءت ضمن قائمة الموقع، نسخة معدلة من طراز شيفروليه كمارو موديل عام 1968، ووفقا للموقع قد قام بتعديلها ورشة East Bay Muscle Cars، واضيف لها مجموعة من قطع الغيار المطبوعة بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ومن مفاجآت المعرض، نسخة معدلة من طراز فورد برونكو 2021، منحت إطارات عملاقة، حولت السيارة لوحش على الطريق، وقام بتعديلها "جريج آدمز".

ومن السيارات فائقة السرعة، شارك بالمعرض نسخة معدلة من طراز لامبورجيني "هوريكان" موديل عام 2015، وقام بتعديلها ورشة تعديل السيارات الأمريكية Rohana Wheels.

ومن ماركة مرسيدس، شاركت نسخة معدلة من الطراز التابع لفئة VAN، الذي طرح باسم Sprinter 2500 170 EXT موديل عام 2016.

ومن ماركة فورد أيضا، شاركت نسخة معدلة من طراز موستانج باسم Fastback، كانت قد طرحت نسختها الأصلية لعام 1968، وأفاد الموقع أن النسخة المعدلة المشاركة بمعرض "سيما" اضيف لها محرك ينتج قوة 542 حصانا.

كما شهد المعرض، مشاركة ذات تصميم خارجي مميز من طراز تويوتا سوبرا موديل عام 2021، قام بتعديلها الفنان البريطاني الشهير باسم Ornamental Conifer.

اختتم الموقع قائمته، بطراز آخر من تويوتا، وهي نسخة معدلة من شاحنة "توندرا" موديل 2018، تم تعديلها لتعمل بـ 6 عجلات، بمعرفة ورشة تعديل السيارات الروسية Line-X MSK.



