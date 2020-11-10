حكاية سيارة.. تعرف على معنى الفئة Z من بي إم دبليو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سعت ماركة بي إم دبليو لتقديم سيارة من صنعها تنافس بها فئات رودستر، و كونفرتابل، لتطرح النسخة الأولى من Z الرياضي عام 1989.

و احتفالا بمرور 30 عام على طرح النسخة الأولى من هذا الطراز عام 1990، قدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز النسخ التي طرحت من طراز بي إم دبليو Z عبر تاريخه.



تحدث الموقع في البداية عن سبب منح بي إم دبليو للقب Z للطراز، مشيرا لأنه قد تم منح الطراز هذا اللقب، اختصارا لكلمة Zukunft الألمانية، التي تعني بالعربية "المستقبل".



تم الإعلان عن أول نسخة تطرح من الطراز، في عام 1989، وطرحت للأسواق في عام 1990، وتوقف إنتاجها في عام 1991، وقدمت هذه النسخة باسم Z1، وكانت تعمل بمحرك بسعة 2.5 لتر وينتج قوة 168 حصانا.

وتحدث الموقع عن الجيل الثاني من الطراز الذي أعلن عنه باسم Z2، ولم يقدر لهذا الجيل أن يطرح رسميا وظل معروفا بكونه نموذج اختباري، اكتفت بي ام دبليو بنشر تصميمه فقط.

وفي الفترة بين عام 1995 وحتى عام 2002، قدمت بي إم دبليو الجيل الثالث من الطراز باسم Z3، وخلال هذه الفترة طرح الطراز بمحركات تتراوح سعتها ما بين 1.8 لتر و 1.9 لتر، وتنتج قوة تتراوح بين 140 و 228 حصانا.

وخارج التصميم التقليدي، قدمت بي إم دبليو نسخة كوبيه هاتش باك من الطراز، ضمن جيله الثالث Z3، لم تستمر طويلا بالأسواق.

كما وفرت بي إم دبليو، فئة M Roadster و فئة M Coupe ضمن الجيل الثالث من طراز Z، قدما في عام 1997، بمحرك بسعة 3.2 لتر ينتج قوة 320 حصانا.

وبداية من عام 2002، قدمت بي إم دبليو رسميا الجيل الرابع من طراز Z، باسم Z4، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 2008، وتوفر هذا الجيل في سنواته الأولى بمحرك ذو سعة تتراوح بين 2.5 و 3.0 لتر، وينتج قوة 261 حصانا.

وعلى غرار الجيل الثالث، قدمت بي ام دبليو فئة M Roadster وفئة M Coupe للجيل الرابع من طراز Z4، طرحتهما في عام 2006، بمحرك ذو سعة 3.2 لتر، ينتج قوة 343 حصانا.

وبداية من عام 2009، طرحت نسخة محدثة من الجيل الرابع Z4، استمرت في تواجدها بالأسواق حتى عام 2016، بقدرات مميزة، ومحرك قوي.

ومن جديد، قدمت بي إم دبليو نسخة حديثة من الجيل الرابع، بداية من عام 2019، ليكن الجيل الأكثر استمرارا من بين الأجيال التي طرحت من طراز Z، وأعلنت عنها بي إم دبليو بمحرك ذو سعة 2.0 لتر، وينتج قوة 382 حصانا.



