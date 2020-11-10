إم جي MG تزيح الستار عن أيقونتها الجديدة MG HS الجديدة

SPECIFICATIONS Luxury LFC Edition المواصفات الأبعاد Dimensions Length/Width/Height (mm) 4574 x 1876 x 1685 المقاسات (الطول x العرض x الارتفاع) (مم) Wheelbase (mm) 2720 قاعدة العجلات (مم) Kerb weight (kg) 1550 وزن السيارة بدون حمولة (كج) Luggage capacity(L) 463-1287 سعة الشنطة (لتر) Fuel tank capacity(L) 55 سعة خزان الوقود (لتر) المواصفات Power Performance Engine 1.5L TURBO المحرك Max Power (hp) 169/5600 الحد الأقصى للقوة (حصان) Max Torque (N.m) 250/(1700-4400) الحد الأقصى للعزم (نيوتن. متر ) Transmission 7 Speed TST ناقل حركة أوتوماتيك الامان Safety ESP (Electronic Stability Program) • • نظام ثبات إليكتروني Brakes System (ABS+EBD+CBC+TCS+VDC+HAZ+HHC+BDW+ARP+HDC) • • أنظمة الفرامل و الأمان Hill-start Assist Control • • نظام زيادة التحكم في المطالع TPMS (Tire Pressure Monitoring System) • • نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات Electric Park Brake + Auto Hold • • فرامل يد اليكترونية + نظام الفرامل المؤقت Engine Immobilizer • • نظام مانع للسرقة Blind Spot Detection • • نظام مراقبة النقط العمياء بالسيارة Door Opening Warning • • نظام التحذير عند فتح الأبواب في حالة مرور سيارة قريبة Lane Change Warning • • نظام التحذير عند الانحراف عن الحارة المرورية في حالة مرور سيارة قريبة Rear Cross Traffic Alert • • نظام التحذير عند الرجوع بالسيارة في حالة مرور سيارة قريبة 6 Airbags • • 6 الوسائد الهوائية Autodimming Inner Rear View Mirror • • مرآة ذاتية التعتيم Rear ISOFIX child fitting • • مواصفات الأمان لمقعد الأطفال التجهيزات الخارجية Exterior LED High Beams • • مصابيح ليد امامية Auto Headlamps Function (Light Sensing) • • تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيكياً Sequential Side Repeaters (Front & Rear) • • إشارات جانبية متحركة (أمامية و خلفية) LED Day Time Running Lamps • • مصابيح إضاءة نهارية Front & Rear Fog Lights • • مصابيح شبورة أمامية و خلفية LED Tail Lights • • مصابيح ليد خلفية Outside Electrically Foldable & Adjustable Mirrors • • ضم و ضبط المرايات الخارجية كهربائياً Heated Side Mirrors • • سخانات بالمريات الجانبية Adjustable Power Opening Tailgate • • فتح باب الشنطة اوتوماتيكياً Advertisements Rear Parking Sensors • • حساسات خلفية للركن Rear Parking Camera • • كاميرة خلفية للركن Sport Twin Exhausts • • فتحات شكمان مزدوجة Rims 18" Alloy Wheels جنوط Tires 235/50 R18 مقاس الإطارات التجهيزات الداخلية Interior Dual Zone Automatic AC • • تكييف أوتوماتيك ثنائى التحكم Automatic Air Purifier (Anti Bacteria, Viruses, Odours& Pollutant) • • منقي للهواء من البكتيريا ,الفيروسات ,الروائح و التلوث Rear Air Conditioner Vent • • مخارج تكييف خلفية Cooling Arm Rest Box • • ثلاجة بمسند الذراع الامامي Multifunction Steering Wheel • • عجلة قيادة متعددة الوظائف Cruise Control • • مثبت سرعة Keyless Entry & Keyless Start/Stop Button • • مفتاح زكي لدخول السيارة وتشغيلها 5 Driving Modes (Normal, Eco, Custom, Sport &Supersport) • • 5 أنظمة قيادة مع تغيير لون العدادات Super Sport Button in the Steering Wheel • • زر نظام القيادة الرياضية بعجلة القيادة Metal Sport Pedals • • دواسات رياضية معدنية Leather Sport Trophy Seats • • مقاعد جلد رياضية Leather Steering Wheel • • عجلة قيادة جلد Heated Front Seats (Driver & Passenger) • • سخانات في الكراسي الأمامية Paddle Shifters • • بدالات لنقل الحركة في عجلة القيادة 12.3'' Virtual Customized Cockpit • • شاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة Infotainment 10.1" Touch Screen + 6 Speakers • • شاشة عرض 10.1 بوصة ملونة تعمل باللمس + 6 سماعات InkaLink Media System

(Apple CarPlay + Android Auto) • • نظام InkaLink Media System للربط الهاتف بالسيارة (Apple CarPlay + Andriod Auto) 4 USB • • USB 4 Angle Adjustable Rear Seat • • تعديل زاوية المقاعد الخلفية 60/40 Split Folding Rear Seat • • طي منفصل للمقاعد الخلفية 6- Ways Electrical Adjustable Driver Seat • • تعديل وضع الكرسي الأمامي للسائق (6 اتجاهات) كهربائياً 4- Ways Electrical Adjustable Passenger Seat • • تعديل وضع الكرسي الأمامي للراكب (4 اتجاهات) كهربائياً Multi-Color Adjustable Ambient Light • • إمكانية ضبط الإضاءة الليد داخلياً مع نظام القيادة Rear Armrest with Cup Holder & Storage Compartment • • مسند يد خلفي بحامل اكواب و صندوق تخزين Adjustable Panoramic Sunroof • • سقف بانوراما قابل للفتح Sport Leather Red Interiors • فرش رياضي داخلي احمر Liverpool Branded • ليفيربول 6 YEARS WARRANTY / 150,000 KM "Whichever comes first" ضمان 6 سنوات / 150,000 كم ايهما اقرب

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