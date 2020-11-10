اخبار السيارات

إم جي MG تزيح الستار عن أيقونتها الجديدة MG HS الجديدة

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SPECIFICATIONS

 

Luxury

 

LFC Edition

 

 

المواصفات

   

              الأبعاد                                                                                                                                                Dimensions

 

Length/Width/Height (mm)

4574 x 1876 x 1685

المقاسات (الطول x  العرض x  الارتفاع) (مم)

 

Wheelbase (mm)

2720

قاعدة العجلات (مم)

 

Kerb weight (kg)

1550

وزن السيارة بدون حمولة (كج)

 

Luggage capacity(L)

463-1287

سعة الشنطة (لتر)

 

Fuel tank capacity(L)

55

سعة خزان الوقود  (لتر)

 

        المواصفات                                                                                                                             Power Performance

 

Engine

1.5L TURBO

المحرك

 

Max Power (hp)

169/5600

الحد الأقصى للقوة (حصان)

 

Max Torque (N.m)

250/(1700-4400)

الحد الأقصى للعزم (نيوتن. متر )

 

Transmission

7 Speed TST

ناقل حركة أوتوماتيك

 

الامان             Safety

 

ESP (Electronic Stability Program)

نظام ثبات إليكتروني

 

Brakes System (ABS+EBD+CBC+TCS+VDC+HAZ+HHC+BDW+ARP+HDC)

أنظمة الفرامل  و الأمان

 

Hill-start Assist Control

نظام زيادة التحكم في المطالع

 

TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

نظام مراقبة ضغط  الهواء في الإطارات

 

Electric Park Brake + Auto Hold

فرامل يد اليكترونية + نظام الفرامل المؤقت

 

Engine Immobilizer

نظام مانع للسرقة

 

Blind Spot Detection

نظام مراقبة النقط العمياء بالسيارة

 

Door Opening Warning

نظام التحذير عند فتح الأبواب في حالة مرور سيارة قريبة

 

Lane Change Warning

نظام التحذير عند الانحراف عن الحارة المرورية في حالة مرور سيارة قريبة

 

Rear Cross Traffic Alert

نظام التحذير عند الرجوع بالسيارة في حالة مرور سيارة قريبة

 

6 Airbags

6 الوسائد الهوائية

 

Autodimming Inner Rear View Mirror

مرآة ذاتية التعتيم

 

Rear ISOFIX child fitting

مواصفات الأمان لمقعد الأطفال

 

التجهيزات الخارجية                                                                                                                                               Exterior

 

LED High Beams

مصابيح ليد امامية

 

Auto Headlamps Function (Light Sensing)

تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيكياً

 

Sequential Side Repeaters (Front & Rear)

إشارات جانبية متحركة (أمامية و خلفية)

 

LED Day Time Running Lamps

مصابيح إضاءة نهارية

 

Front & Rear Fog Lights

مصابيح شبورة أمامية و خلفية

 

LED Tail Lights

مصابيح ليد خلفية

 

Outside Electrically Foldable & Adjustable Mirrors

ضم و ضبط المرايات الخارجية كهربائياً

 

Heated Side Mirrors

سخانات بالمريات الجانبية

 

Adjustable Power Opening Tailgate

فتح باب الشنطة اوتوماتيكياً

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Rear Parking Sensors

حساسات خلفية للركن

 

Rear Parking Camera

كاميرة خلفية للركن

 

Sport Twin Exhausts

فتحات شكمان مزدوجة

 

Rims

18" Alloy Wheels

جنوط

 

Tires

235/50 R18

مقاس الإطارات

 

التجهيزات الداخلية                                                                                                                                                 Interior

 

Dual Zone Automatic AC

تكييف أوتوماتيك ثنائى التحكم

 

Automatic Air Purifier (Anti Bacteria, Viruses, Odours& Pollutant)

منقي للهواء من البكتيريا ,الفيروسات ,الروائح و التلوث

 

Rear Air Conditioner Vent

مخارج  تكييف خلفية

 

Cooling Arm Rest Box

ثلاجة بمسند الذراع الامامي

 

Multifunction Steering Wheel

عجلة قيادة متعددة الوظائف

 

Cruise Control

مثبت سرعة

 

Keyless Entry & Keyless Start/Stop Button

مفتاح زكي لدخول السيارة  وتشغيلها

 

5 Driving Modes (Normal, Eco, Custom, Sport &Supersport)

5 أنظمة قيادة مع تغيير لون العدادات

 

Super Sport Button in the Steering Wheel

زر نظام القيادة بعجلة القيادة

 

Metal Sport Pedals

دواسات رياضية معدنية

 

Leather Sport Trophy Seats

مقاعد جلد رياضية

 

Leather Steering Wheel

عجلة قيادة جلد

 

Heated Front Seats (Driver & Passenger)

سخانات في الكراسي الأمامية

 

Paddle Shifters

بدالات لنقل الحركة في عجلة القيادة

 

12.3'' Virtual Customized Cockpit

شاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة

 

Infotainment 10.1" Touch Screen  + 6 Speakers

شاشة عرض 10.1 بوصة ملونة تعمل باللمس + 6 سماعات

 

InkaLink Media System
(Apple CarPlay + Android Auto)

نظام InkaLink Media System للربط الهاتف بالسيارة     (Apple CarPlay + Andriod Auto)

 

4 USB

USB 4

 

Angle Adjustable Rear Seat

تعديل زاوية المقاعد الخلفية

 

60/40 Split Folding Rear Seat

طي منفصل للمقاعد الخلفية

 

6- Ways Electrical Adjustable Driver Seat

تعديل وضع الكرسي الأمامي للسائق (6 اتجاهات) كهربائياً

 

4- Ways Electrical Adjustable Passenger Seat

تعديل وضع الكرسي الأمامي للراكب (4 اتجاهات) كهربائياً

 

Multi-Color Adjustable Ambient Light

إمكانية ضبط الإضاءة الليد داخلياً مع نظام القيادة

 

Rear Armrest with Cup Holder & Storage Compartment

مسند يد خلفي بحامل اكواب و صندوق تخزين

 

Adjustable Panoramic Sunroof

سقف بانوراما قابل للفتح

 

Sport Leather Red Interiors

 

فرش رياضي داخلي احمر

 

Liverpool Branded

 

ليفيربول

     

6 YEARS WARRANTY / 150,000 KM "Whichever comes first"

 

ضمان 6 سنوات / 150,000 كم ايهما اقرب

             

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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