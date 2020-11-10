هيونداي توسان 2022 الجديدة كلياً ستحصل على نسخة N Line رياضية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن صور تشويقية رسمية لفئة توسان إن لاين الرياضية الجديدة بعد أسابيع من تدشين الجيل الجديد كلياً للـ SUV. نسخة توسان إن لاين الجديدة ستتميز بتحديثات شكلية للمصابيح والشبك ولمسات خارجية أخرى لإعطائها مظهراً أكثر قوة وجراءة. لا نعلم بعد مواصفات أداء نسخة إن لاين الجديدة ولكن أشارت تقارير إلى احتمالية تزويدها بمحرك 2.5 لتر تيربو بقوة 290 حصان، وسنعلم المزيد مع اقترابنا من الكشف الرسمي. Advertisements

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