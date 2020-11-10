الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن أول صور تشويقية رسمية لنسخة N الرياضية الجديدة لسيارة إلنترا. وتشير التقارير لانطلاق نسخة إلنترا N بمحرك 2.0 لتر تيربو بقوة 275 حصان وعزم دوران 352 نيوتن متر، مع ناقل يدوي 6 سرعات وأوتوماتيكي 8 سرعات، ونقارن الأداء بنسخة N Line المعلن عنها مؤخرًا بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 1.6 لتر بقوة 201 حصان. Advertisements بالإضافة لتحديثات الأداء، ستحصل نسخة إلنترا N على تحديثات جمالية أكثر جراءة تشمل جنوط أكبر حجمًا وجناح خلفي كبير، مع تحديث الشاسيه ونظام التعليق لتحسين الثبات. وستنطلق إلنترا N الجديدة في الأسواق في النصف الثاني من 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور تشويقية لهيونداي إلنترا N الرياضية القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.