مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 Type R.. نسخ هاتش باك محدودة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هوندا اليابانية عن طرحها لنسخة جديدة مخصصة لعام 2021 من طرازها الرياضي المميز ضمن فئات هاتش باك، سيفيك Type R.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا تفصيليا لمواصفات وقدرات الطراز الجديد، شمل الكشف عن قوة محركه، والتكلفة الرسمية التي سيتوفر بها للأسواق خلال عام 2021.



الجديد بنسخة 2021



تحدث الموقع في البداية عن أبرز ما أجرته هوندا من تعديلات على طراز Type R للعام القادم، وأوضح أن الماركة اليابانية تطرح من طراز Type R نسخة خاصة محدودة العدد تخصص للسوق الأمريكية، أعلن عنها باسم Limited Edition Type R ستكون هي أعلى فئة متوفرة لـ 2021.





الأسعار

يطرح من طراز هوندا سيفيك Type R فئتان للبيع لعام 2021، الفئة الافتتاحية ستتوفر بتكلفة تبدأ من 37,495 دولار، والفئة الخاصة التي تطرح للسوق الامريكية بعدد محدود من النسخ Type R Limited Edition ستتوفر بسعر يبدأ من 43,995 دولار.

المحرك

ويتوفر الطراز بفئتيه بمحرك موحد، توربيني رباعي بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة تصل لـ 306 حصان، ويعمل بناقل سرعة يدوي 6 سرعات.

Advertisements

استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك الوقود، قال موقع "كار أند درايفر" إن طراز هوندا سيفيك بفئاته لعام 2021، يستهلك من الوقود ما يعادل جالونا واحدا لكل 22 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن.





الصالون الداخلي

وعلى الرغم من كونه طراز يتبع فئة هاتش باك، إلا أن سيفيك Type R يتمتع من الداخل بسعة من الرحابة، تكفي لـ 4 ركاب، وبمقاعده الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 42.3 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 39.3 بوصة.

وبمقاعده الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 35.9 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 37.4 بوصة.

التقنيات

ويتوفر بالطراز بنسخته لعام 2021، منظومة تقنية متميزة تشمل شاشة عرض بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، مع نظام ملاحي متطور، أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي ستيريو.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات نسخة 2021 من طراز هوندا سيفيك Type R، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.