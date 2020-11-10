قائمة السيارات المستعملة الأكثر ذكاء بالأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترك عام 2020 مجموعة مميزة من السيارات الذكية المستعملة، بأنظمة تقنية مميزة، تتحقق بها المعادلة بالجمع بين الذكاء والتكلفة المنخفضة.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، أبرز مجموعة سيارات ذكية تتوفر حاليا للبيع ضمن سوق السيارات المستعملة العالمي، وقيمتها السوقية الحالية مع نهاية عام 2020.



افتتح الموقع القائمة، بطراز ميني كوبر S، الذي تتوفر منه فئاته المطروحة لعام 2004 و عام 2006 بقدرات تقنية مميزة، بالإضافة لمحركات تنتج قوة تتراوح بين 161 و 168 حصانغ، وقيمة هذه الموديلات بالأسواق تبدأ من سعر 1580 دولارا.

وضمن القائمة، جاء النسخ المستعملة المتوفرة من موديل فولفو XC90 وتحديدا التي طرحت من هذا الطراز المتميز، لعام 2002، وحتى عام 2014، ويتوفر هذا الطراز أيضا بمنظومة تقنية متطورة، ويتوفر بقيمة سوقية تبدأ من سعر 2634 ألف دولار.

ومن ماركة مرسيدس، ضمت قائمة موقع "أوتو كار"، النسخ المتوفر ضمن سوق المستعمل من طراز CLK convertible، العامل بمنظومة تقنية متطورة، بالنسخ التي طرحت منه لما بعد عام 2007، ويتوفر بقيمة سوقية تبدأ من سعر 15800 دولار.

ذكر الموقع من بعدها، النسخ المستعملة التي طرحت من طراز مازدا MX-5، في الفترة بين عام 2005 و 2015، وتتوفر بسعر يبدأ من 26340 دولارا.

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ومن ماركة بي إم دبليو، جاءت ضمن القائمة، النسخ المتوفرة ضمن سوق المستعمل، من طراز الفئة السابعة E65 7، المتوفر بمنظومة تقنية متميزة، ومحرك تربو ديزل بسعة 2.9 لتر، وبسعر يبدأ من 3293 ألف دولار.

ومن ماركة كاديلاك الأمريكية، ضمت القائمة، النسخ المستعملة من طراز CTS، التي طرحت لعام 2003، وتتوفر بمنظومة تقنية متطورة، ومحرك V6 تتراوح سعته ما بين 2.8 لتر و 3.6 لتر، بسعر يبدأ من 4610 ألف دولار.

من بعدها جاءت ضمن القائمة النسخ المستعملة المطروحة بداية من عام 2002 من موديل رينج روفر L322، وتعمل بمحرك V8 بسعة 4.4 وتتضمن منظومة تقنية مميزة، وتتوفر بسعر يبدأ من 3293 ألف دولارا، ضمن سوق المستعمل.

ومن ماركة بورش، جاءت النسخ المستعملة التي طرحت من طراز Cayenne بداية من عام 2003، وتتوفر بمنظومة تقنية ذكية، ومحرك V8 بسعة 4.5 لتر، ويتوفر بسعر يبدأ من 5269 ألف دولارا، بسوق المستعمل.

اختتم الموقع القائمة، بالنسخ المستعملة المتوفرة من طراز جاجوار XJ، المطروحة بداية من عام 2009، وتحظى بمنظومة تقنية متميزة، وتبدأ تكلفتها من سعر 9220 ألف دولارا.



