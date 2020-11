مرسيدس إس كلاس مايباخ 2021 تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية مرسيدس إس كلاس مايباخ الجديدة كلياً أثناء اختبارها بتمويهات خفيفة، ونلاحظ اختلافات محدودة في التصميم الخارجي بين مايباخ وإس كلاس القياسية، مثل تصميم الشبك الأمامي وزخرفات خارجية خاصة بمايباخ.

وستحصل إس كلاس مايباخ على أحدث تقنيات الترفيه ومساعدة السائق مثل الموديل القياسي، مع مواد فاخرة وزخرفات جديدة حصرية لنسخة مايباخ.

وقد أكدت مرسيدس مسبقًا على استمرار محرك 12 سلندر 6.0 لتر تيربو مزدوج الحالي في الجيل الجديد من إس كلاس مايباخ بقوة 621 حصان.

وتشير التقارير للكشف الرسمي عن إس كلاس مايباخ 2021 خلال نوفمبر الجاري.

