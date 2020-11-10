بالصور.. أول "قفل" أمان لحزام السيارة يضيء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة سكودا التشيكية عن ابتكار أول قفل - مشبك - حزام أمان لمقاعد بالسيارات يضيء عند الاستخدام، من المقرر طرحه في 2021.
ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية الأولى للابتكار الجديد من سكودا، وقال: "الهدف منه التأكد من وضع ثابت لحزام الأمان بالمشبك".
وأوضح الموقع الأمريكي أن الإضاءة تكن باللون الأحمر في مشبك حزام الأمان، وفي حال عدم توثيق الغلق تتحول الإضاءة إلى اللون الأبيض.
وحتى الآن لم تكشف سكودا عن الموعد الرسمي الذي تبدأ به في طرح هذه المشابك المضيئة ضمن سياراتها المستقبلية، غير أنه يعتبر ضمن مجموعة من الابتكارات الجديدة التي تستعد سكودا للكشف عنها خلال عام 2021 المقبل.
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