جنرال موتورز تستعد لمواجهة تسلا.. 3 آلاف موظف جديد لمعركة البرمجيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مجموعة "جنرال موتورز" توظيف 3 آلاف مهندس وخبير معلوماتي ومصمم، بهدف تطوير مركبات كهربائية وذاتية القيادة.

يأتي القرار في إطار سعي المجموعة الأمريكية المصنعة للسيارات للهيمنة على سوق المركبات الكهربائية وذاتية القيادة، وقد باشرت الشركة بعمليات التوظيف هذه على أن تستمر حتى الربع الأول من 2021.



وشدد رئيس "جنرال موتورز" مارك رويس على أهمية مواصلة المجموعة "التوظيف والاستعانة بمواهب منوعة جديدة"، وفق بيان صحفي.

واعتبر أن "هذا يظهر بوضوح أننا مصممون على الاستمرار في تطوير البرمجيات التي نحتاج إليها للهيمنة على سوق المركبات الكهربائية، وتحسين تجربة الزبائن والحصول على يد عاملة من ذوي الخبرة في مجال البرمجيات".

وتسعى المجموعة التي تتخذ مقرا لها في ديترويت إلى تطوير 20 طرازا من المركبات الكهربائية بالكامل بحلول 2023، لحجز مكان لها بمواجهة "تسلا"، أبرز الأسماء في هذا المجال.

وطرحت "جنرال موتورز" مركبات هجينة أو كهربائية مثل "فولت" و"بولت" من "شيفروليه"، غير أن الشركة تسعى إلى تعزيز وجودها في هذه السوق. وهي قدمت أخيرا نسخة كهربائية من طراز "هامر" الرباعي الدفع.

أعلنت مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة أمس الخميس، تحقيق أرباح قوية و تدفقات نقدية حرة كبيرة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

- أرباح فاقت التوقعات

وحصلت مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة أرباحا قوية و تدفقات نقدية حرة كبيرة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

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وحافظت المجموعة على تصدرها لسوق الشاحنات الكبيرة والسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) الكبيرة في الولايات المتحدة مع تعافي مبيعاتها في السوق الأمريكية والصينية بأسرع مما توقع الكثيرون.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث بعد وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار 2.83 دولار للسهم مقابل 1.72 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشركة في بيان يوم الخميس، إلى أن هذه الأرباح تتضمن زيادة نسبتها 0.05% نتيجة إعادة تقييم مجموعة "بي.إس.ايه" الفرنسية لصناعة السيارات.

وكان متوسط توقعات المحللين لأرباح جنرال موتورز خلال الربع الثالث من العام الحالي 1.38 دولار للسهم الواحد.

وسجلت أرباح تشغيل المجموعة قبل حساب الضرائب والفوائد 5.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 78% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما بلغت إيرادات جنرال موتورز خلال الربع الثالث من العام الحالي 35.48 مليار دولار، وهي نفس إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإيرادات إلى 35.51 مليار دولار.