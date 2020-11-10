فولكسفاجن تودع طراز "جولف"التقليدي.. شاهد الأحدث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حسمت فولكسفاجن التكهنات والجدل حول النسخة الأحدث من طرازها المتميز جولف، وكشفت عن جميع مواصفاته.

وقالت الشركة الألمانية إن الطراز الجديد من جولف يتوفر منه عدة فئات بقدرات جديدة وستطرح بداية العام المقبل.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، في تقرير بالصور مواصفات نسخة 2021 الأحدث من الطراز شمل الكشف عن المحرك، وما يتوفر منه من فئات وتكلفته الرسمية.

الجديد بنسخة 2021

وقال الموقع ،نسخة 2021 هي الأخيرة من طراز فولكسفاجن جولف التقليدي، فيما تتأهب لطرح الفئات عالية الأداء منه GTI وجولف R.

وأبرز التعديلات على نسخة 2021،طارات بحجم أكبر يصل لـ 16 بوصة، مع زر مخصص لتشغيل وإيقاف المحرك.

وتتوفر نسخة 2021 من الطراز بمحرك 4 أسطوانات، بسعة 1.4 لتر، بعزم دوران 184 لفة/قدم، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات، مع توفر ناقل أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.





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الوقود

النسخ العاملة من الطراز بناقل سرعة يدوي تستهلك "جالون " كل 29 ميلا على الطريق داخل المدن، ومثله كل 39 ميلا على الطريق السريع.

في حين تستهلك النسخ العاملة بناقل سرعة أوتوماتيكي "جالون" كل 29 ميلا على الطريق داخل المدن، ومثله كل 36 ميلا على الطريق السريع.

ويتوفر الطراز بمساحة داخلية تكفي لـ 5 ركاب، ولمقاعده الامامية تتوفر مساحة امتداد للاقدام اسفل المقاعد تصل لـ 41.2 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 38.4 بوصة.





التقنيات

تتوفر بالطراز بنسخته الجديدة منظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 6.5 بوصة، تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر وصلة USB للاتصال بالهواتف الذكية.



