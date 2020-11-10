لعشاق الرفاهية.. جيل جديد من فورد إيدج بتقنيات فائقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فورد عن مواصفات النسخة الأحدث من طراز "إيدج" المقرر طرحها فى 2021 بقدرات وإمكانيات فائقة.

وقالت الشركة الأمريكية: يتميز الطراز الجديد بتوفير التنوع ما بين الكماليات والرفاهية ضمن الفئات المتوفرة منه.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، في تقرير بالصور مواصفات وقدرات نسخة 2021 الأحدث من الطراز، شمل الكشف عن قوة المحرك وما يتوفر منه من فئات وتكلفته الرسمية.

وقال "كافة الفئات المطروحة من الطراز بتصميم جديد كليا للإطارات ،مع تحديثات تقنية من الداخل على بعض الفئات، تشمل نظام Sync 4 التقني من فورد مع شاشات بقياس يصل لـ 12 بوصة"

الأسعار

سيتم طرح 5 فئات من الطراز الأقل SE بسعر 33 ألف دولار، والأعلى ST بسعر 45 ألف دولار.





المحرك

تعمل نسخة الطراز لعام 2021 بمحرك توربيني ذو سعة 2.0 لتر، ينتج قوة( 250 حصان)، مع عزم دوران 275 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

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الوقود

يستهلك الطراز من الوقود "جالون" كل 21 ميلا داخل المدن، ومثله كل 29 ميلا على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

ومن الداخل تتوفر مساحة بالطراز مساحة تكفي لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة للأقدام 42.6 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 40.2 بوصة.

التقنيات



يتوفر بنسخة 2021 من طراز "إيدج" أحدث نظم تشغيل التقنية الذي تطوره فورد، وهو نظام Sync 4A، الذي يعمل على شاشة معلومات بقياس 12.0 بوصة.





الأمن والحماية

يتوفر بالطراز أنظمة أمن وحماية مساعدة للسائق، أبرزها الركن التلقائي في حالات الطوارئ، والحفاظ على المسار، وكاميرات خلفية لرصد الحركة.