لاندروفر ديسكفري 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت لاندروفر الستار عن ديسكفري 2021 فيس ليفت، ولنبدأ بالتحديثات الخارجية التي تشمل مصابيح أمامية وخلفية LED جديدة وشبك أمامي مختلف مع تحديث المصد الأمامي.

ربما التغييرات الأهم للسيارة هي إضافة محركين جديدين، الأول 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 296 حصان وعزم 400 نيوتن متر، والمحرك الثاني 6 سلندر 3.0 لتر هايبرد بقوة 335 حصان وعزم دوران 495 نيوتن متر.

بالانتقال للمقصورة نرى نظام معلومات ترفيهية جديد كلياً بشاشة لمسية 11.5 إنش ودعم التحديثات عبر الهواء، مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

وستصل لاندروفر ديسكفري 2021 فيس ليفت للأسواق في نهاية العام بسعر يبدأ من 53,900 دولار، ما يعادل 202,000 ريال.

