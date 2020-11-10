عقوبات أمريكية مرتقبة ضد إيرانيين شاركوا في قمع محتجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر أمريكية الإثنين، إنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيرانيين شاركوا في قمع مظاهرات مناهضة للحكومة قبل عام.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، بحسب رويترز، أن الإعلان عن العقوبات يتزامن مع ذكرى مرور عام على أعنف قمع للمحتجين في إيران منذ عام 1979.



وقال أحد المصادر، إن الإعلان عن العقوبات ستشمل أفرادا وعشرات الكيانات الإيرانية، فيما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية أو البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على طلب للتعقيب على العقوبات التي من المرجح فرضها الأسبوع المقبل.

وكانت رويترز قالت في وقت سابق الإثنين، نقلا عن 3 مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية إن حوالي 1500 شخص قُتلوا خلال الاضطرابات التي استمرت لأقل من أسبوعين بدءا من 15 نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

Advertisements

ويشمل هذا العدد ما لا يقل عن 17 مراهقا ونحو 400 امرأة إلى جانب أفراد في قوات الأمن الإيرانية والشرطة.

وأعلنت الداخلية الإيرانية مقتل حوالي 225 شخصا في الاحتجاجات، التي أشعل فتيلها تقارير إعلامية أفادت بأن أسعار البنزين سترتفع بنسبة 200%.

وقالت المصادر، ومن بينها مسؤول أمريكي وشخصان على دراية بالأمر، إن الإدارة الأمريكية تعكف على التجهيز للعقوبات منذ شهور.