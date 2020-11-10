رابطة تجار السيارات تحذر من الـ"أوفر برايس"

كتب: باسل الحلواني

ناشدت رابطة تجار السيارات، برئاسة المستشار أسامة أبوالمجد، العملاء المقبلين على شراء السيارات الجديدة من دفع أي مبالغ إضافية غير مثبتة بفاتورة الشراء، مقابل التسليم الفوري للسيارة بدلاً من الانتظار في قائمة التسليمات تحت مسمى "أوفر برايس".

أكد "أبوالمجد"، أن الرابطة بصدد عقد اجتماع

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الأسبوع القادم مع عدد من كبار الموزعين لبحث سبل القضاء على الظاهرة التي تضر بسوق السيارات.

قال رئيس رابطة تجار السيارات، عبر بيان صحفي، إن جائحة فيروس كورونا، تسببت في اتجاه غالبية شركات السيارات حول العالم، إلى العمل

بنصف الطاقة الإنتاجية في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كوفيد-19"، وبالتالي أصبحت كمية السيارات المعروضة أقل بكثير من الطلب، ما دفع البعض لمحاولة الاستفادة بفرض "أوفر برايس" على السيارات التي تشهد نقصاً في الأسواق.

صرح بأن هناك العديد من البدائل متاحة أمام العملاء، وبالتالي يجب على العميل عدم دفع أي مبالغ إضافية بشكل غير رسمي للحصول على طراز محدد.