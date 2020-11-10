"المنصور" تطرح MG HS في مصر.. تعرف على المواصفات

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة المنصور للسيارات، وكيل إم جي في مصر، خامس طرازات العلامة الإنجليزية في مصر "HS"، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV-C"، وذلك في احتفالية ضخمة نظمتها "المنصور"، بمدنية الغردقة، بحضور المهندس عادل خضر، رئيس مجلس إدارة المنصور جروب، والمهندس أنكوش أرورا المسئول التنفيذي للعمليات بشركة المنصور للسيارات، ولطفى منصور مدير عام المنصور MG أوتوموتيف، ومحمد الشيخ رئيس قطاع المبيعات والتسويق لشركة منصور MG أوتوموتيف، وندى الهمشري، مدير العلامة التجارية MG، ولفيف من قيادات الشركة، بجانب عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

وشاركت "سيارات الوفد"، على هامش الاحتفالية في اختبار قيادة نظمته "المنصور" لأحدث أعضاء عائلة إم جي في مصر "HS"، التي جاءت مزودة بمجموعة من أحدث تقنيات القيادة الذكية، فضلاً عن باقة متنوعة من عناصر الأمان التي تضعها "إم جي"، في مقدمة أولوياتها.

تعتمد السيارة الرياضية الجديدة على سواعد محرك تربو سعة 1500 سى سى تربو، بقوة 169 حصان، 250 نيوتن/متر، مرتبط بناقل حركة Dual Clutch أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، وتتوافر بالسيارة 5 أنماط قيادة، ولأول مرة في هذه الفئة زودت HS بـ نظام قيادة "سوبر

سبورت" الذي يستطيع أن يوجه كل طاقة السيارة للمحرك ليمنحها أقصى أداء ممكن، وبمجرد الضغط على المفتاح الخاص بـ"سوبر سبورت" تتغير جميع الإضاءات الموجودة في المقصورة الداخلية، وكذلك شكل العدادات التي تتحول إلى عدادات"سوبر سبورت".

تقدم السيارة بطول ٤٥٧٤ ملم، وعرض ١٨٧٦ ملم، وارتفاعها الكلي ١٦٨٥ ملم، وقاعدة عجلات ٢٧٢٠ ملم، فيما تتسع مساحة التخزين الخلفية (الشنطة) إلى ٤٦٣ لتر مكعب، و1287 لتر مكعب حال طي المقعد الخلفي.

تهتم MG بعناصر الأمان كأحد أبرز مكونات السيارة، فتجد أن MG HS تحتوي على 6 وسائد هوائية ، و11 نظام مساعد للفرامل منها فرامل ABS و ونظام الثبات الإلكتروني EBS وفرامل يد إلكترونية ومانع للسرقة ونظام مراقبة ضغط الإطارات وأيضا مواصفات الأمان لمقعد الأطفال، وهو ما جعلها تحصد خمس نجوم في اختبارات EURO – NCAP، وهي الشهادة الخاصة باختبارات الأمان للسيارات في أوروبا، وتقدم إم جي لأول مرة كذلك نظام تحذير النقاط العمياء، وأيضاً نظام تحذير عند فتح الأبواب

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الأمامية حال قدوم أي سيارة، ونظام التحذير عند الخروج عن الحارة المرورية أثناء القيادة.

وتتسم المقصورة الداخلية لـ HS بالرحابة والسعة، وبمقاعد رياضية، وتأتي السيارة بأكبر فتحة سقف بانوراما في هذه الفئة، سواء من حيث المساحة الإجمالية، أومن ناحية الجزء المتحرك، فضلاً عن إمكانية فتح "الشنطة" كهربائياً بـ 3 مستويات لتناسب جميع ارتفاعات الأماكن المخصصة للركن، كما زودت السيارة بصندوق مبرد يحافظ على درجات الحرارة، وراعت إم جي في سيارتها الجديدة ركاب المقاعد الخلفية سواء من حيث فتحات التكييف الخلفية، أو مخارج الـ USB، وحامل الأكواب.

زودت HS بـتجهيزات لآبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، وللمرة الأولى تقدم MG تكنولوجيا تنقية الهواء التي يمكنها القضاء على أي فيروس أو بكتريا قد تكون داخل السيارة في خلال 3 دقائق.

من الخارج، جاءت السيارة بمظهر رياضي حيث حظيت بشبكة إم جي المميزة، وكذلك بمصابيح أمامية FULL LED، LED SEQUENTIAL TURRING SIGNAL،LED HAZZARD LIGHT،LIGHTING UNITS 9CYSTAL، أما المصابيح الخلفية فجاءت 21 LED LIGHTING UNITS.

وزودت السيارة من الخارج ببعض اللمحات الرياضية مثل الأريال الخلفي الصغير، وأسبويلر خلفي.

والمميز في MG HS إمكانية الاستمتاع بكافة وسائل الأمان والرفاهية من خلال فئة واحدة في السيارة والتي تحتوي على مجموعة وسائل الأمان كاملة وأيضا باقة كبيرة من الكماليات، إضافة إلى إصدار خاص من السيارة تتسم مقصورة القيادة فيه بألوان وحليات خاصة بنادي ليفربول داخليا وخارجيا. وتتمتع إم جي HS، بضمان150 ألف كيلو أو 6 سنوات أيهما أقرب.