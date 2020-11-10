استدعاء 124 سيارة جمس وكاديلاك لخلل في الفرامل

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الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 124 سيارة تشمل كاديلاك اسكاليد واسكاليد ESV وجمس سييرا LD ويوكون ويوكون XL موديلات 2018، مؤكدة على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.
ويأتي هذا الاستدعاء لخلل في وحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل، والذي قد يضعف أداء مساعد الفرامل ويزيد المسافة المطلوبة لإيقاف السيارة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة مالكي هذه الأنواع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء بالمملكة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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