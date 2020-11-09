السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري لعملائه: اختر سيارتك وتأمينك

الخليج ٣٦٥ نت – بعد النجاحات الكبيرة التي حققها، وما شهدته منتجاته من إقبال واسع من قبل العملاء في المملكة العربية السعودية، قام السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري بتدشين أحدث العروض لعملائه بعنوان: «اختر سيارتك وتأمينك دون الحاجة للبحث والعناء».

وتتضمن مزايا التأمين الجديد، التزام المؤجر بالحصول على ثلاثة عروض تأمينية على الأقل لكل مستأجر في بداية عقد الإيجار التمويلي وبشكل سنوي، واختيار العرض الأفضل والأقل سعرا للمستأجر، حيث يقوم المؤجر بالاتفاق مع المستأجر على نسبة تناقص (استهلاك) القيمة التأمينية سنويا.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ مشهور المسعودي الرئيس التنفيذي للسعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، جاهزية الشركة لتطبيق ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد وأنه يسعى على الدوام لتقديم أفضل الحلول التمويلية لعملائه سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو أفراد.

وأضاف: “نحن عازمون على الاستمرار في وضع معايير جديدة في سوق التمويل التأجيري من أجل توفير سبل الراحة لعملائنا في المملكة العربية السعودية بأعلى مستويات الجودة، وأفضل أنواع الخدمات والمنتجات التي يرغبون بها، مع التأكيد على أن جميع منتجاتنا متوافقة مع الشريعة الإسلامية”.

وأوضح المسعودي: “إن ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد الجديدة، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليا”.

يجدر بالذكر أن السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، هي شركة مملوكة للبنك السعودي الفرنسي لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء في المملكة العربية السعودية، وقد بدأت الشركة نشاطها في منتصف عام 2012، ومنذ ذلك الوقت وهي تسعى لأن تكون أحد أهم الجهات التمويلية في سوق التمويل التأجيري في المملكة، عن طريق تقديم أفضل الحلول التمويلية للأفراد والشركات والمؤسسات، وعلى يد خبراء متميزين، ويحرص البنك أن تكون كل منتجاته متوافقة مع الشريعة الإسلامية.