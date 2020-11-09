تجربة شاحنة مرسيدس زيتروس وتقنياتها وسعرها

الخليج ٣٦٥ نت – صُممت شاحنة مرسيدس زيتروس بحيث تكون شديدة التحمل وملائمة للانطلاق على التضاريس الوعرة والتي لا يُمكن لمعظم الشاحنات السير عليها، والشاحنة اللي بنتكلم عنها اليوم هي الجيل اللي تم الكشف عنه في 2008، حيث يتغير جيلها كل 15 عام تقريباً.

في البداية، تتميز شاحنة زيتروس بالمحرك الأمامي بغطاء محرك طويل، ويوفر هذا الأمر العديد من المزايا مثل العزل الأفضل داخل المقصورة، بالإضافة إلى سهولة صيانة المحرك عند تعطله على الطريق، وفي الخلف، تحصل الشاحنة على أكثر من 30 خيار للصندوق الخلفي حسب حاجتك بدءً من الاستخدامات الحربية لنقل الجنوط وصولاً إلى تحويلها إلى منزل متحرك!

في الداخل، تحصل المقصورة على نظام عزل مُتطور لتوفير راحة وهدوء للركاب داخلها، كما تأتي بتصميم بسيط وعملي، مع العديد من الأزرار البارزة للتحكم في المكيف وغيرها من الأمور وزر دوار لاختيار نظام التعليق الملائم بثلاثة خيارات، مع ذراع كبح إلكتروني، كما تأتي بوزن 9 طن ويُمكنها حمل أكثر من 30 طن.

وعلى المقود يوجد العديد من أزرار التحكم، فعلى اليسار يوجد أزرار للتحكم في الشاشة في طبلون الشاحنة لمعرفة معلومات عنها مثل حرارة الزيت ومعلومات عن الطريق وغيرها، وعلى اليمين يوجد أزرار للرد وإغلاق المكالمات وزر مثبت السرعة.

تستمد زيتروس قوتها من محرك سعة 12.8 لتر بأربعة خيارات من القوة تبدأ من 370 حصان وتمتد إلى 510 حصان مع عزم يصل إلى 2,400 نيوتن.متر يتصل بناقل حركة يدوي بثمان سرعات عالية الأداء للطرق الوعر ومنخفضة الأداء للطرق المُمهدة، مع دفع كُلي 6X6 أو 6X4 حسب رغبتكم وحسب الطريق، وتتميز بممتص صدمات يوفر راحة كبيرة داخل المقصورة، مع المُساعدات الأقوى للشاحنات في الأسواق، مع ثلاثة أنظمة تعليق واحد على كل محور.

في الختام، تتوفر شاحنة مرسيدس زيتروس بسعر يبدأ من 450 ألف ريال، وتحتاج إلى أربعة إلى خمسة شهور للتصنيع والاختبار بألمانيا بعد طلب شرائها قبل الوصول إلى المملكة للعميل، ويختلف السعر حسب الطلب ورغبات العملاء.