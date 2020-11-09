طائرة دونالد ترامب الخاصة معروضة للبيع

الخليج ٣٦٥ نت – عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واحدة من طائراته المروحية “هليكوتر” الخاصة للبيع عن طريق شركة Jet Edge Partners في مدينة نيويورك.

الطائرة من طراز Sikorsky S-76B 1989 مع وعود الشركة بسعر مغرٍ قابل للتفاوض مع عدم تحديد الثمن للوقت الحالي، ويُذكر أن هذا الطراز يتروح سعره حالياً بين 700,000 و800,000 دولار (2.6 مليون إلى 3 مليون ريال).

وتشمل مواصفات الهليكوبتر داخلية لـ 6 أفراد وأحزمة مقاعد ذهبية وجلود فاخرة ورادار لمراقبة الطقس.

ويُذكر أن ترامب يمتلك عدة طائرات خاصة أخرى بالإضافة إلى الطائرات الرئاسية المخصصة له في الأعوام الأربعة الماضية.