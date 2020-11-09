كيا سبورتاج 2022 تظهر في تصميم تخيلي جديد

الخليج ٣٦٥ نت – لا نعلم بعد يقيناً الشكل النهائي لكيا سبورتاج الجيل التالي، ولكن يستمر المصممون المستقلون برسم صور تخيلية للـ SUV الجديدة بناءً على أحدث الصور التجسسية لها، وهنا نرى صورة لخلفية السيارة بشكل خاص.
وتشير التقارير إلى تدشين الجيل الخامس لسبورتاج في أبريل 2021، مع توقعات بمشاركة الكثير من تقنيات ومحركات السيارة مع هيونداي توسان الجديدة.
لذا يُتوقع أن تستمد سبورتاج 2022 قوتها من محركات بنزين وديزل سعة 1.6 لتر بدفع أمامي وكلي بالإضافة إلى محرك هجين معتدل بقوة تتراوح من 190 حصان و261 حصان.
وسنعلم المزيد عن السيارة خلال الأسابيع القادمة مع اقترابنا من الكشف الرسمي.
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