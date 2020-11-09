جمس همر 2022 ستكون أسرع بيك أب في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – جمس همر 2022 ستمهد لجيل جديد من سيارات البيك أب الكهربائية فائقة السرعة، والتي ستمثل منافسة حقيقية لأهم الموديلات في الساحة مثل فورد F-150 ورام 1500.

وقد أصدر المهندس المشرف على همر تصريحات جديدة يؤكد فيها على معدلات التسارع المذهلة للبيك أب، والتي تصل إلى 96 كلم\س في 3 ثواني فقط للفئة الأعلى في المجال بأربع محركات كهربائية بقوة 1000 حصان.

ويعني ذلك أن همر 2022 ستكون أسرع بيك أب إنتاجية في العالم، مع العلم أن رام 1500 TRX الجديدة سجلت تسارعًا من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.9 ثانية.

كما أكدت جنرال موتورز أنه حتى الفئات الأقل قوة لهمر ستقدم مستويات تسارع وأداء قوية، مع وصولها إلى 96 كلم\س في حوالي 4 ثواني.. وسنعلم المزيد مع وصول الموديل للأسواق وبداية اختبارات السرعة الفعلية على أرض الواقع.

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