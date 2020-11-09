نجاح أول تجربة نقل ركاب عبر الهايبرلوب فائق السرعة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة Virgin Hyperloop المدعومة من شركة DP World الإماراتية عن نجاح أول تجربة نقل ركاب عبر نظام “هايبرلوب” فائق السرعة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وصرح سلطان أحمد بن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة Virgin Hyperloop، أن التجربة تمثل ثورة وبداية عصر جديد من التنقل فائق السرعة للبشر والبضائع.

وقد شارك في التجربة الثورية تنفيذيين من الشركة نفسها، مثل مؤسسها جوش جيجل ومديرة قسم تجربة الركاب، سارا لوتشيان، وقد تم إجراء التجربة في موقع اختبار الشركة الممتد لـ 500 متر في لاس فيجاس، مع العلم أنه تم إجراء اكثر من 400 تجربة مسبقة بدون ركاب.

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وتهدف الشركة لطرح مركبات هايبرلوب إنتاجية تسع 28 راكب مع الالتزام بجميع معايير السلامة، ويُذكر أن المملكة العربية السعودية بدأت بدراسة استخدام نظام الهايبرلوب لوصل عدة مناطق في المملكة وتسريع عمليات نقل الركاب والبضائع ودعم التطور الاقتصادي.